Tulpenbollen kraampjes Lisse komen niet uit: 'Dit kun je toerist niet aandoen'

Langs de N208 in Lisse worden in het voorjaar bloembollen verkocht bij kraampjes, voornamelijk aan toeristen. Het is al jaren een doorn in het oog van bollenkwekers. 'Bollen moeten nu - in het najaar - de grond in. Ze hebben kou nodig. Als je bollen in maart koopt, komt er geen goede bloem uit. Dat zijn oude bollen', verklaart directeur Prisca Kleijn van de KAVB, de belangenbehartiger van bloembollenkwekers.

En dat blijkt ook uit het onderzoek dat de KAVB samen met Amsterdam en Lisse liet uitvoeren. Hiervoor werden afgelopen voorjaar 426 tulpenbollen gekocht bij vier verschillende kraampjes op de bloembollenboulevard in Lisse. Slechts negen hiervan kwamen tot bloei. 'Er kan worden gesteld dat de aangekochte tulpenbollen de belofte van het nationaal icoon niet hebben waargemaakt', is de conclusie van het onderzoek. Niet alleen in Lisse, ook op de Bloemenmarkt in Amsterdam was de kwaliteit slecht, daar kwam slechts 1 procent tot bloei.

'Hoog tijd'

'Het speelt al vele jaren', zegt Kleijn. Al meerderde keren heeft de belangenvereniging geprobeerd er iets tegen te doen. 'Maar er is nog steeds niets veranderd, dus het is hoog tijd dat er iets gebeurt.'

Daarom heeft de KAVB samen met de gemeentes aan de bel getrokken bij de ACM. 'Je kan het de toerist niet aandoen. Wij vinden dat de consument in het pak wordt gestoken.'

'Slecht voor imago van de sector'

Ook voor de telers is het dramatisch, zegt Kleijn. 'Zij doen hun best om goede bollen te kweken, maar vervolgens wordt het veel te laat verkocht bij die kraampjes, waardoor er niks van de bollen terechtkomt. En dat terwijl je juist toeristen een mooie herinnering aan Nederland wilt meegeven. Voor het imago van de sector is dit een heel slechte zaak.'

Ruud van Kesteren is een van de bollenkraamverkopers langs de N208. Zijn mond valt open bij het horen van de resultaten van het onderzoek. 'Het kan niet waar zijn. Het is ongeloofwaardig. Wij zetten zelf ook regelmatig bollen op pot en die doen het wel.' Hij heeft zijn twijfels over de uitvoering van het onderzoek. 'Wij hebben al jaren een vaste klantenkring, zij vertellen enthousiast over onze bollen. Ik zal niet zeggen dat we nooit klachten hebben, maar daarom hebben we ook ons postadres op de verpakking staan, die mensen krijgen hun geld terug.'

Stoppen met verkoop

Ook al gelooft Van Kesteren in de kwaliteit van zijn bollen, toch wil hij stoppen met de verkoop van voorjaarsbloeiers. Van Kesteren en de andere verkopers sturen deze week een brief naar de gemeente met dat voorstel. 'Onder druk van de bollenkwekers, gemeente en media zien we in dat het niet meer houdbaar is. Je kunt er niet onbeperkt mee door blijven gaan, ook al zouden we dat graag willen.'

Of daarmee het probleem is opgelost? 'Dat is het pas als ze het ook daadwerkelijk doen', reageert Kleijn van KAVB. 'Wij zien hun acties graag tegemoet.'

ACM

De ACM laat weten dat ze de melding van de KAVB en de gemeentes ontvangen hebben. 'We weten op dit moment nog niet of het ook een kwestie is die bij ons thuis hoort', reageert een woordvoerder. Als dat inderdaad het geval is, bekijkt de autoriteit of ze er iets mee gaat doen. 'We moeten keuzes maken. We kijken: hoe groot is de schade? Hoeveel consumenten hebben er last van? Die keuze moet nog gemaakt worden.'

LEES OOK: Waarom worden de bloemen in de Bollenstreek een kopje kleiner gemaakt?