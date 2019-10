Smalste huis ter wereld staat in Delft en jij kan er naar binnen... als het past

Een bezoek aan het Narrow House is bijna een surrealistische ervaring. Het huis is een kopie van Wurms geboortehuis in het naoorlogse Oostenrijk. Alles zit erop en eraan: het toilet, de keuken, de slaapkamer en de woonkamer zijn tot in de kleinste details ingericht. Maar iets klopt er niet aan het huis: alles is heel smal.

Het huis heeft een normale lengte en hoogte, maar is slechts 138 centimeter breed. 'Alsof het hele huis is samengeperst, zegt directeur Coen de Jong van expositieruimte 38CC. De borden op de eettafel, de kookplaten in de keuken en zelfs de rol wc-papier zijn dan ook niet rond, maar ovaal. 'De kunstenaar wilde hiermee het benauwende van zijn geboortedorp uitdrukken', legt Coen uit. Dat is aardig gelukt: binnen in het huis komen de muren bijna letterlijk op je af.

De aanleiding voor het project is de grote tentoonstelling in Museum Prinsenhof over de Delftse schilder Pieter de Hooch. Hij legde het alledaagse vast in de zeventiende eeuw. Parallel hieraan wil 38CC graag het alledaagse leven anno 2019 laten zien, door middel van 24 kunstprojecten op verschillende locaties in de stad. Daarbij werd meteen gedacht aan het Narrow House van Erwin Wurm. 'Maar die is wereldberoemd, dus we dachten dat nooit voor elkaar te krijgen', zegt directeur Coen de Jong van 38CC.

De grafsteen van Vermeer

Toch heeft hij een brutaal mailtje gestuurd naar de studio van Wurm. 'Tot onze verbazing zei hij: dat is goed!'. Hij hoefde er niet eens een honorarium voor te hebben. Bovendien heeft hij het huis eerder weggehaald van een grote overzichtstentoonstelling in Marseilles, om het op tijd naar Delft te kunnen opbouwen.

De stad van De Hooch en Vermeer: niet geheel toevallig twee mannen die door Wurm zeer worden bewonderd. Het Narrow House staat nu op slechts een paar meter afstand van de grafsteen van Vermeer. 'Dat vindt hij geweldig', zegt Coen.

Negen ton zwaar, zeven meter hoog en zestien meter lang

De opbouw was een stevige klus. Het huis weegt negen ton, is zeven meter hoog en zestien meter lang. Er moest een speciale vloer in de kerk worden gelegd om het gewacht te spreiden. Het kunstwerk is in tien dagen opgebouwd, door tien mensen.

Het kwam uit Marseilles in twee grote trucks, die de binnenstad van Delft niet in mochten. De boel moest dus worden overgeladen in kleinere vrachtwagens. Een hele logistieke onderneming. Dat het allemaal is gelukt, vervult Coen de Jong met grote trots: 'Ja, dat is geweldig', lacht hij. 'Het is een droom en tegelijkertijd was het een horrorscenario om het hier te krijgen.

Het Narrow House staat tot half februari in de Oude Kerk in Delft en maakt deel uit van de manifestatie 'Gewoon Bijzonder, Bijzonder Gewoon'.