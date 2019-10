'Gratie voor zesvoudig moordenaar 't Koetsiertje niet verantwoord'

'Op dit moment is het niet verantwoord gratie te verlenen aan Cevdet Yilmaz.' Dat zegt de advocaat van de Staat oftewel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) tijdens een kort geding dinsdag in Den Haag. Yilmaz had de zaak tegen de Staat aangespannen, omdat hij vindt dat de minister zijn gratieverzoek in september ten onrechte heeft afgewezen.

Op 5 april 1984 loopt de dan 27-jarige Yilmaz het Delftse café 't Koetsiertje binnen. Hij schiet van dichtbij tien mensen neer. Zes daarvan overleven het niet. De zaak zorgde voor veel geschokte reacties. Uiteindelijk wordt Yilmaz, ook wel bekend als 'Ted de Turk' veroordeeld tot levenslang.

In 2001 wordt hij opgenomen in een tbs-kliniek. Sinds 2016 heeft hij buiten de kliniek een leven opgebouwd, hij heeft een gezin en zou een baan hebben. Maar hij mag Nederland niet uit en hij staat hij nog wel onder toezicht. Al elf keer eerder stapte hij naar de rechter vanwege een verzoek tot gratie, maar tot op heden zonder resultaat.

Moeder doodgeschoten voor de ogen van haar kind

'Het is een lijdensweg. Een zinloze tijd- en energieverspilling. Er is sprake van Staatsvandalisme', zegt Yilmaz' advocaat. Zelf is Yilmaz dinsdag niet aanwezig, dus zijn advocaat voert namens hem het woord. In de zaal zitten ook deskundigen van de kliniek waar Yilmaz onder toezicht is. Ook zij zouden zich niet verzetten tegen gratieverlening nu de behandeling wat hen betreft zou zijn afgerond. Yilmaz advocaat: 'Maar de minister denkt het beter te weten dan de experts.'

Daar is de advocaat van de Staat het niet mee eens. ' Het gaat om een ernstige kwestie. De straf is opgelegd voor feiten die zijn weerga niet kent. Hij heeft een moeder voor de ogen van haar kind doodgeschoten en vervolgens ook het kind.' Ze legt uit dat er verschillende rapporten van deskundigen liggen die duidelijk moeten maken hoe groot de kans op herhaling is. En die rapporten roepen wat haar betreft vragen op.

'De kans op herhaling van geweld is laag'

Over het algemeen zouden de deskundigen zeggen dat de kans op herhaling 'laag' is. Maar in het scenario dat Yilmaz zou worden bedreigd of zijn gezin zou worden bedreigd dan zou die kans 'matig' zijn. En daarom wijst de minister het gratieverzoek af, legt zijn advocaat uit. 'Je haren rijzen ten berge', reageert de advocaat van Yilmaz verbolgen. 'De deskundigen leggen namelijk uit dat als Yilmaz zich bedreigd zou voelen hij iemand dan misschien een duw zou geven.' De rechter: 'En dus niet dat hij dan weer met een pistool een café in zou lopen?'. 'Nee', reageert de advocaat resoluut.

Op de vraag van de rechter waarom de minister niet op opheldering heeft gevraagd bij de betreffende deskundigen antwoordt zijn advocaat: 'Dat is achteraf makkelijk praten, maar het is geen kwestie van een telefoontje. Daar was geen tijd voor.' Op 5 november doet de rechtbank uitspraak en zal ze beslissen of het gratieverzoek van Yilmaz opnieuw moet worden beoordeeld.



