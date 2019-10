Leger blokkeert wegen in Den Haag om boeren weg te houden van Binnenhof

Volg al het nieuws rondom het boerenprotest in ons liveblog.

Op belangrijke punten worden zware, verplaatsbare voertuigen neergezet. Onder andere rond de Kneuterdijk, Lange Voorhout, Spui, Herengracht en op de Kalvermarkt. Omdat de politie dat zelf niet in huis heeft, is contact gezocht met defensie. Het leger regelt deze wegafzettingen. In een verklaring laat de gemeente weten dat deze maatregelen nodig zijn om het veilig te houden voor bewoners en bezoekers van de Haagse binnenstad. Om die reden is demonstreren op het Binnenhof nooit toegestaan.

De gemeente Den Haag heeft met de organisatie van het protest, Farmers Defence Force (FDF), afgesproken dat de demonstratie plaatsvindt op de Koekamp. Het ontbijt dat boeren donderdag willen uitdelen vindt plaats op de Lange Vijverberg, zonder voertuigen.

Wilders en Baudet

De organisatie van het boerenprotest legt zich neer bij het feit dat het protest niet op het Binnenhof kan, omdat dat in verband met de veiligheid geen optie is. 'We raden met klem af toch naar het Binnenhof te gaan. dat zou ten koste gaan van ons programma. Als het uit de hand gaat lopen, stoppen we meteen', laat Daniëlle Hekman weten namens de boeren.

Hekman zegt dat PVV-leider Geert Wilders en Forum-voorman Thierry Baudet toespraken komen houden. Ook premier Rutte en Landbouwminister Carola Schouten zijn uitgenodigd, maar daar heeft FDF nog geen reactie van gekregen.

Groningen

Er wordt woensdag extra gelet op de veiligheid, omdat het maandag tijdens een demonstratie van boeren bij het provinciehuis in Groningen uit de hand liep. Een boer reed met zijn trekker tegen de deur van het provinciehuis. Drie mannen zijn daarvoor aangehouden.

