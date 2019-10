Torens hefbrug Boskoop kunnen omvallen door harde wind

De situatie van de hefbrug in Boskoop is slechter dan gedacht. De stalen constructie van de torens zijn dusdanig aangetast door roest dat ze bij harde wind zouden kunnen omwaaien. Dat laat de provincie Zuid-Holland weten.

De provincie gaat de constructie versterken zodat deze niet meer kan bezwijken. De brug is sinds afgelopen donderdag al afgesloten vanwege de slechte staat. De brug mocht niet meer belast of bediend worden, omdat het brugdek dan in zou kunnen storten. Na onderzoek is dinsdag gebleken dat de brug zelfs al geen harde wind aan kan.

De provincie kan en wil niks zeggen over wat er precies bedoeld wordt met harde wind en sluit niet uit dat de brug kan omwaaien als het hard gaat waaien. Of dit gevolgen heeft voor mensen die dichtbij de brug wonen is nog niet duidelijk.

Herstelwerkzaamheden

De herstelwerkzaamheden zijn afgelopen weekend al begonnen. Tot de reparatiewerkzaamheden zijn voltooid, blijft scheepvaartverkeer niet mogelijk en moeten automobilisten omrijden via Alphen of Waddinxveen. Dat duurt in ieder geval nog twee weken. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijke pontonbrug.

In 2015 is de brug volledig op veiligheid gecontroleerd.