Nieuw onderzoek naar tramverbinding tussen Westland en Den Haag

Nog nooit was de komst van een lightrailverbinding tussen Den Haag en Westland zo dichtbij. Het Haagse college gaat samen met gemeente Westland de mogelijkheden voor een dergelijke verbinding nogmaals onderzoeken. Dat de lijn er gaat komen, lijkt dus steeds zekerder, de vraag is alleen nog: waar?

Dag in dag uit staan studenten Kevin en Tristan op het busstation aan de Verdilaan in Naaldwijk. 'Als ik ga fietsen, ben ik soms sneller dan met de bus en de tram,' zucht Tristan, student aan kunstacademie DAPA aan de Brouwersgracht in Den Haag, terwijl hij voor de vierde keer op zijn horloge kijkt.

Ook student politicologie Kevin is zijn lange reistijd naar Leiden zat. 'Ik neem de bus naar Schiedam, vreemd toch?', vertelt hij. 'Dat is sneller dan via Den Haag, terwijl dat eigenlijk veel dichterbij ligt. Dat moet toch gewoon anders kunnen? De oplossing is één lijn die overal naar toe rijdt.'

Remise

De studenten zijn niet de enige die er zo over denken. In april 2019 heeft het college van Westland de collega’s van B&W in Den Haag al een voorstel gedaan om een gezamenlijk onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een (light)railverbinding tussen Den Haag en Westland voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer op lange termijn.

De Westlandse wethouder Pieter Varenkamp (vervoer) denkt dat we niet meer om de komst van een lightrailverbinding heen kunnen. 'Er is steeds meer behoefte aan mobiliteit. Zeker in het openbaar vervoer zijn bussen niet meer voldoende. Steeds meer mensen wonen in Den Haag maar werken of studeren in het Westland of juist andersom.' Wat ook meespeelt is dat de HTM een nieuwe remise zoekt. Varenkamp: 'Ik heb gezegd: kijk ook eens naar Westland. Bij de Dorpskade in Wateringen is plek en kan lijn 16 meteen langs de veilingroute doorgetrokken worden naar Naaldwijk. Ik zie hem al lopen.'

Vroondaal

CDA Den Haag diende eerder dit jaar een motie in met het verzoek een onderzoek te starten naar een tramverbinding tussen Westland en Den Haag. De partij ziet zo’n tramlijn eerder voor zich in de buurt van de de Haagse nieuwbouwwijk Vroondaal. 'Wij willen ook dat Westland, waar veel werkgelegenheid is, beter bereikbaar wordt voor werkzoekenden uit Den Haag', zegt fractievertegenwoordiger Daniël de Groot. 'De ideale oplossing volgens ons is een lightrailverbinding vanaf De Uithof via nieuwbouwwijk Vroondaal - die nu ook slecht bereikbaar is - naar het Westland.'

Het Haagse college heeft nu gehoor gegeven om een dergelijk onderzoek te starten naar een lightrailverbinding tussen Den Haag en Westland. Deze verkenning wordt in samenwerking gedaan met gemeenten Delft, Midden-Delfland en Rijswijk en moet een lange termijnvisie opleveren, en 'de stappen op weg daarnaartoe voor de korte en middellange termijn.'

Rendabel

In 2017 is er ook al een onderzoek uitgevoerd naar zo'n verbinding. Toen bleek het niet rendabel, maar het aantal inwoners in het Westland is fors toegenomen. Daarnaast zorgt de Horti Campus voor meer studenten in Westland. De Groot: 'Ik denk dat het plaatje er nu heel anders uit ziet. Zeker ook door de komst van de wijk Vroondaal, waardoor veel meer mensen van de lijn gebruikmaken.'

Het gaat zeker nog tien jaar duren voordat een tramverbinding er ook daadwerkelijk kan liggen. Kevin en Tristan zijn dan al afgestudeerd. 'Maar misschien ga ik ooit nog werken in Den Haag,' lacht Kevin. 'Kan ik er ooit toch nog gebruik van maken.'

LEES OOK: Komst van tramlijn door het Westland niet realistisch, wel toekomstmuziek