Kinderopvang 't Molentje per direct gesloten: 'Situatie voor de kinderen onveilig'

De gemeente Westland bevestigt dat de GGD bezig is met een onderzoek naar de situatie op de opvang. 'Daaruit moet blijken wat er precies aan de hand is', aldus een woordvoerder van de gemeente tegen WOS. De GGD stelt desgevraagd nog niets over de inhoud te kunnen zeggen.

De geruchtenmolen draait ondertussen overuren. Zo zouden acht leidsters in korte tijd aangekondigd hebben de opvang te verlaten. Wat de reden is van hun plotseling vertrek, blijft gissen.

Kinderopvang 't Molentje | Foto: Dennis van Schie

Boerderij

Kinderopvangcentra in de directe omgeving geven aan dat zij de afgelopen tijd veel kinderen van ’t Molentje hebben 'overgenomen'. Maar ook zij weten niet precies wat er aan de hand is.

't Molentje zat gevestigd in de ene helft van de karakteristieke boerderij Nieuw Zuiderveld op de rand van Wateringen. De andere helft van de boerderij wordt gebruikt door de Zorgtuinderij van Pieter van Foreest, waar vooral ouderen gebruik van maken. Jong en oud onder één dak in een huiselijke sfeer, was het concept.

Geen kinderen meer

Ook Pieter van Foreest is verbaasd over het plotselinge vertrek van 't Molentje. 'Van de ene op de andere dag kwamen er geen kinderen meer', aldus een medewerker. Wat er met het leegstaande deel van de boerderij gaat gebeuren is nog onbekend.