Protesterende boeren veroorzaken files op snelwegen, 'gespannen sfeer' in Den Haag

Duizenden boeren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de weg op gegaan richting Den Haag en Bilthoven. Op meerdere plaatsen in het land veroorzaken colonnes boeren files op de snelwegen. 'Ja, ze zijn onderweg en ze zijn met veel', laat ANWB-woordvoerder Cees Quax weten.

Op de snelweg A28 in Drenthe en Overijssel stonden al voor 3.00 uur files die voor veel vertraging zorgden. Ook op snelwegen A1, A2 en A6 stonden diep in de nacht al files door langzaam rijdende landbouwvoertuigen. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond er in totaal 450 kilometer file in het hele land. Vooral op de wegen richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Dat was om 10.00 uur nog altijd het geval.

Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers 's nachts al om de snelwegen rond Utrecht woensdagochtend zoveel mogelijk te mijden. Dit omdat de boeren voorafgaand aan het geplande protest in Den Haag naar Bilthoven zouden gaan, waar het RIVM gevestigd is. De boeren - naar schatting zo'n 3000 - protesteren bij het RIVM tegen de stikstof-rekenmethode die dit instituut hanteert. Dit protest verloopt vooralsnog gemoedelijk.

Massale rit naar Den Haag

'Na de tocht naar Bilthoven volgt de massale rit naar Den Haag en dan is de A12 een de beurt', liet ANWB-woordvoerder Quax rond 6.45 uur weten. 'Houd hier rekening mee.'

Rond 8.00 uur ontstonden de eerste flinke files in deze regio. Hier was het met name raak op de N11 van Alphen aan den Rijn tot de aansluiting met de A4 - daar stond je een uur in de file - en de A12 van Zoetermeer naar Den Haag. Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.

Dreigen

Defensie hielp de gemeente Den Haag woensdagochtend vroeg met het afzetten van wegen. Dit is een van de maatregelen om te voorkomen dat het boerenprotest uit de hand zal lopen. De gemeente liet dinsdag weten dat tractoren niet het (winkel-)gebied rond het Binnenhof in mogen en besloot daarom straten af te zetten.

Rond 6.00 uur werden vijftien boeren met tractoren staande gehouden op de Utrechtsebaan omdat zij dreigden toch naar het Binnenhof te rijden. Daarop ging de politie met deze boeren in gesprek. Ze werden naar een andere plek doorverwezen.

Lichtelijk gespannen sfeer

Volgens verslaggever Renske van der Zalm hangt er in Den Haag een 'lichtelijk gespannen sfeer'. Rond het Binnenhof zijn de veiligheidsmaatregelen volgens haar duidelijk zichtbaar. De toegangswegen daar naartoe zijn afgezet en er staan ook grote sleepwagens vlak voor het Binnenhof. 'Mochten er tractoren door de barricaden breken, dan zijn wij er om die weg te slepen', laten de bestuurders van de sleepwagens weten.

Een van de boeren die woensdag naar Den Haag gaat, is Wietse de Jong uit Hazerswoude-Dorp. Hij zag af van de tocht die daaraan voorafgaat, naar Bilthoven. 'Met het werk hier op de boerderij kreeg ik het niet voor elkaar om ook daar bij te zijn', legde hij woensdagochtend uit.

'Je kan ook niets doen, maar dan heb je sowieso verloren'

De reden waarom hij gaat protesteren, is duidelijk. 'Het nieuwe stikstofbeleid moet van tafel', benadrukt hij. 'In ieder geval de maatregelen die de overheid tegen de boeren wil nemen.' Of ze dat met dit soort acties voor elkaar krijgen, weet hij niet. 'Je kan ook niks doen, maar dan heb je sowieso verloren.'

In Groningen liepen protesten van boeren eerder deze week uit de hand. Daar reed iemand de deur van het provinciehuis eruit en werd het provinciehuis bestormd. 'Dat ging in mijn ogen te ver', vertelt De Jong. 'Ik begrijp dat mensen boos zijn, maar door die gevoelens moet je je niet laten leiden.'