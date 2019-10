Advocaat vraagt rechter opnieuw om zaak tegen Wilders te staken

Advocaat Geert-Jan Knoops is woensdag zijn dupliek begonnen met - nogmaals - het verzoek aan het gerechtshof om het 'minder Marokkanen'-proces tegen PVV'er Geert Wilders te staken. 'De conclusie moet vandaag zijn dat we niet verder gaan met de behandeling van de zaak', aldus Knoops in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Volgens Wilders en zijn advocaten ligt er veel bewijs dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD) zich actief met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover. Knoops meent dat eerst alle stukken boven tafel moeten komen. Daarna kan pas worden gekeken of de zaak verder kan gaan.

Wilders is aanwezig in de rechtbank, net als een handvol PVV-collega's. Als de zaak wel doorgaat en het dupliek is afgerond, heeft hij gelegenheid om als laatste zijn licht over de zaak te laten schijnen. Het hof is van plan 11 november uitspraak te doen.

OM: geen bemoeienis

Het OM heeft altijd ontkend dat er enige sprake van bemoeienis is geweest vanuit het ministerie. Het hof zal later woensdag besluiten of de zaak doorgaat. Tot nu toe zijn alle aanhoudingsverzoeken van Knoops afgewezen. Het hof gaf wel aan er rekening mee te houden, bijvoorbeeld door tussenvonnis te wijzen en later pas uitspraak te doen. Maar de zaak hoeft vooralsnog niet uitgesteld te worden tot bijvoorbeeld een andere rechtbank heeft geoordeeld over een WOB-verzoek van RTL4, een van de verzoeken van Knoops. Het is onduidelijk wanneer deze uitspraak volgt.

De rechtbank heeft Wilders in 2016 veroordeeld, maar geen straf opgelegd. Zowel het OM als Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is 5000 euro boete tegen hem geëist.

