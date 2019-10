Bijtende Staffordshire-terriërs in Alphen aan den Rijn blijven gemuilkorfd

Burgemeester Liesbeth Spies legde de maatregel op na twee bijtincidenten in 2017. Bij een van die bijtincidenten - in juni - raakte een vrouw die haar hondje beschermde tegen de Staffordshire-terriërs gewond. Spies baseerde zich bij het nemen van dit besluit op politierapporten, foto’s van het slachtoffer en artsenverklaringen.

Zijlstra vocht het aanlijn- en muilkorfgebod aan. Zij wees de rechter op een MAG-onderzoek - een onderzoek naar maatschappelijk aanvaardbaar gedrag bij honden - waaruit bleek dat haar hond Vido maar op één gedragspunt negatief scoorde. Daarnaast was volgens Zijlstra alleen Vido betrokken bij de aanval in juni 2017. Rayo was vanwege een herstellende wond aan zijn poot volgens haar niet in staat de vrouw te belagen.

Ernstig genoeg

Volgens de Raad van State blijkt uit getuigenverslagen echter zonneklaar dat Rayo in juni 2017 wel degelijk meedeed aan de aanval, met Vido. Daarnaast wijst de Raad van State erop dat Rayo in maart 2017 ook al bij een bijtincident was betrokken. Dat Vido in het MAG-onderzoek maar op één gedragspunt negatief scoorde, schuift de Raad van State terzijde. Dat onderzoek dateert namelijk van na de bijtincidenten. Die waren volgens de Raad van State ernstig genoeg om op zichzelf een aanlijn- en muilkorfgebod te rechtvaardigen.