Penningmeester kerk krijgt hogere straf voor seks met minderjarige prostituees

De 47-jarige Richard B. uit Den Haag is in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel wegens seks met twee minderjarige meisjes en verduistering van ruim vier ton. Hij werd eerder door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De straf valt nu hoger uit omdat het gerechtshof weinig heil ziet in een deels voorwaardelijke straf.

De rechtbank had de straf deels voorwaardelijk gegeven omdat B. zich dan kon laten behandelen an zijn sadismestoornis, maar de man ziet niet in waarvoor hij behandeld zou moeten worden. Volgens het hof heeft behandeling dan geen zin en moet B. daarom langer achter de tralies.

De man was penningmeester bij de Christelijk Gereformeerde kerk in Den Haag. In die functie drukte hij in drie jaar tijd zo'n 435.000 euro achterover. Het geld gebruikte hij onder meer om prostituees te ontvangen in hotelkamers en vakantie-appartementen. Hij wist van twee van de meisjes dat ze minderjarig waren. Ook onderwierp hij de vrouwen, van wie er één licht verstandelijk beperkt was, aan extreme sm-seks.

Dwang

Volgens de verdachte was er geen sprake geweest van dwang bij de sm, maar het gerechtshof vindt dat hij veel te ver is gegaan. Eén van de vrouwen werd geboeid en met haar hoofd in een wc-pot geduwd, waarna B. de wc doortrok. Ook kreeg ze naalden in haar borsten en tepels gestoken.

B. heeft al zo'n anderhalf jaar in voorarrest gezeten, en moet nu dus terug de cel in. Ook moet hij het gestolen geldbedrag terugbetalen aan de kerk en krijgen twee van de slachtoffers een schadevergoeding.