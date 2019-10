Directeur Mauritshuis stapt over naar Van Gogh Museum

Emilie Gordenker, de huidige directeur van het Mauritshuis in Den Haag, stapt over naar het Van Gogh Museum in Amsterdam waar ze dezelfde functie zal vervullen. Op 1 februari volgt ze Axel Rüger op, die naar de Royal Academy of Arts in Londen is vertrokken, laat een woordvoerder van de musea weten.

Gordenker (54), geboren in Princeton, New Jersey in de Verenigde Staten, is sinds 2008 directeur van het Mauritshuis. Onder haar leiding werd de kunsttempel aan de Hofvijver ingrijpend verbouwd. Gordenker is aan de Universiteit van New York gepromoveerd in de kunstgeschiedenis met een specialisme in de zeventiende-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunst.

'Na bijna 12 fantastische jaren bij het Mauritshuis is het tijd voor een nieuwe uitdaging,' aldus Gordenker. 'Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan bij het Van Gogh Museum. Het is een eer om leiding te mogen geven aan zo’n succesvol museum en ik verheug me erop dat succes voort te zetten in de toekomst. Het Mauritshuis, de collectie, het gebouw en de medewerkers zullen altijd een warme plek in mijn hart hebben.'

Waarnemend directeur

Vanaf 1 januari 2020 zal Renée Jongejan als enig statutair bestuurder de functie van algemeen directeur van het Mauritshuis waarnemen, totdat een opvolger van Emilie Gordenker is benoemd.

LEES OOK: Vier jaargetijden van Berchem weer verenigd in Mauritshuis