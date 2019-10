Delft pakt koppositie Solar Challenge

Het team van de TU Delft heeft de koppositie in de World Solar Challenge in Australiƫ overgenomen van het team van de Universiteit Twente. De harde wind speelde een belangrijke rol in de etappe. Een aantal van de zonnewagens vloog van de weg door harde windstoten.

Ook de Twentse auto raakte van de weg, waarbij het voertuig zwaar beschadigd is geraakt. De coureur bleef ongedeerd. Door de crash is Twente van de koppositie gezakt naar de zeventiende plaats. Teamleider van Delft Maud Diepeveen vindt dit jammer: 'Je hoopt op een mooie strijd, op een fantastische inhaalmanoeuvre. Dan is het jammer dat de tweestrijd op deze manier eindigt. Maar laten we vooral niet vergeten hoe zuur het is voor de Twentenaren.'

Titelverdediger Delft nam de leiding in het klassement over, gevolgd door het Belgische Agoria Solar Team. De auto van de Japanse Tokai-universiteit staat op de derde plek. Delft won de race al zeven keer. Naar verwachting finisht de eerste auto woensdag of donderdag in Adelaide.

