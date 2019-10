Van corruptie verdachte Richard de Mos fractievoorzitter in Haagse raad, Zeller staat zetel af

De twee wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Hart voor Den Haag/Groep de Mos) hebben woensdagochtend op het stadhuis in Den Haag hun ontslag ingediend. De Mos gaat als gemeenteraadslid en fractievoorzitter verder en neemt de plek van collega-raadslid Damiën Zeller in.

De Mos en zijn partijgenoot en wethouder Rachid Guernaoui worden door het Openbaar Ministerie verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en het schenden van het ambtsgeheim. Een meerderheid van de gemeenteraad zegde vervolgens het vertrouwen in beide wethouders op.

Damiën Zeller legt zijn functie als raadslid neer. Hij gaat voor de fractie aan de slag. Vanaf 7 november is Richard de Mos officieel weer raadslid in Den Haag. De Mos neemt dan ook het fractievoorzitterschap namens zijn partij over van Arjen Dubbelaar. Guernaoui gaat niet terug de gemeenteraad in.

'Boegbeeld van de partij kan weer leiding geven aan de partij'

De Mos zei woensdag in een verklaring: 'Ik wil ontzettend veel waardering en respect uitspreken voor Arjen Dubbelaar, die de fractie in deze moeilijke tijd uitmuntend geleid heeft. En ik heb ook heel veel respect voor Damiën Zeller die uit eigen beweging zijn functie als raadslid neerlegt, in het belang van de partij, zodat het boegbeeld van de partij weer leiding kan geven aan de partij.'

Na het indienen van het ontslag is de campagne van Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 begonnen: De Mos en Guernaoui gaan flyeren in Loosduinen. De politici verplaatsen zich per limousine.

