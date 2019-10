Gedupeerden uitvallen hefbrug Boskoop dienen schadeclaim in

Bedrijven die gedupeerd zijn door de sluiting van de hefbrug in Boskoop dienen een collectieve schadeclaim in bij de provincie Zuid-Holland. Het hefbrugcomité 'we zijn het zat' wordt daarbij bijgestaan door Fort advocaten uit Amsterdam. Volgens het comité heeft 'een gezamenlijke claim met een topadvocaat meer kans dan individuele claims.' Daarom wordt ieder bedrijf in de regio opgeroepen om mee te doen.

De hefbrug in Boskoop werd donderdag gesloten nadat een ingenieursbureau uit Rotterdam constateerde dat deze niet veilig was en zelfs kon instorten. Inmiddels is begonnen met het verstevigen van de brug, maar wanneer er weer verkeer overheen kan, is niet duidelijk. Voor voetgangers en fietsen is er een tijdelijke pontonbrug aangelegd. Automobilisten moeten omrijden via Alphen en Waddinxveen.

Volgens het comité lijden bedrijven hierdoor flinke schade 'omdat er vele kilometers moeten worden omgereden.' Ook lopen winkeliers omzet mis.

No cure no pay

Het comité heeft advocaat Berth Brouwer van Fort advocaten in Amsterdam bereid gevonden een 'no cure no pay' claim neer te leggen bij de provincie Zuid-Holland. Dat houdt in dat de advocaat pas betaald wordt als er een schadevergoeding wordt toegekend.

LEES OOK: Hefbrug Boskoop nog zeker twee weken dicht