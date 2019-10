Profielwerkstuk havo loopt uit de hand: professionele film over depressie

Je bent 17, je heet Laurian Serno, en je moet in 5-havo een profielwerkstuk maken. Je spart met een vriendin die actrice is, Vera Peetoom. En dan neemt het een vlucht als organisatietalent Jasmijn de Knoop zich ermee gaat bemoeien. Op 31 oktober gaat de film De val in première in Cinema in Gouda. Een film over depressie.

'We wilden 'iets' maken over depressie. Iedereen heeft ermee te maken. Of omdat je het in je dichte omgeving meemaakt of omdat je er verder weg mee van doen hebt.' Bevlogen vertelt de 17-jarige Laurian over het onderwerp. 'Er ligt een enorm taboe op het praten over en laten zien van depressieve gevoelens en dat moet anders.'

Laurian en Vera kennen elkaar al omdat ze eerder samen in een film gespeeld hebben. Vera is acteur in opleiding. Het idee was om een filmpje te maken met eigen telefoons. Totdat Jasmijn in beeld komt. Zij stort zich er vol in met haar organisatietalent. En van een 'filmpje op Youtube' wordt het een professionele film met acteurs die vrijwillig meedoen en met een klein budget wordt een echte nabewerking gerealiseerd en muziek gecomponeerd speciaal voor deze film.

Wel even inlezen

Vera speelt de hoofdrol van een depressieve scholier. Ze heeft zich wel even in moeten lezen in het fenomeen depressie. 'Dat was best lastig.' Op de vraag of ze nog suggesties heeft voor mensen met een depressie zegt ze volmondig: 'Kom er vooruit, kom uit je cocon, praat erover. Dat helpt echt.' Voor de omgeving van iemand met een depressie zit er in de film ook een tip: 'Ga niet invullen voor mensen wat ze moeten doen. Zeg niet hoe het wel of niet moet. Je weet niet hoe het voelt.'

De val gaat op 31 oktober in première in bioscoop Cinema in Gouda. En let op: alle plaatsen zijn uitverkocht. De film gaat daarna op tournee langs filmfestivals en zal als voorlichtingsmateriaal dienen op scholen. 'Als we maar vijf mensen echt bereiken, dan zijn we al blij', zegt Laurian.

LEES OOK: Campagne om depressie bespreekbaar te maken afgetrapt op Haagse school