'Hagenaar mag niet zelf rivierkreeften vangen voor eigen consumptie tegen kreeftenplaag'

De gemeente Den Haag is tegen het plan van de VVD om Amerikaanse rivierkreeften te vangen voor eigen consumptie. De Haagse liberalen stelden eerder voor dat inwoners de beestjes zelf zouden kunnen verorberen als oplossing voor de kreeftenplaag. 'Het is niet toegestaan om de rivierkreeften te vangen', stelt het stadsbestuur.

Het Haagse VVD-gemeenteraadslid Chris van der Helm uitte twee maanden geleden zijn zorgen over de biodiversiteit van de Haagse wateren. 'De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en veroorzaakt grote schade aan het Haagse (water)dierenrijk, kades, slootkanten en waterplanten. De kreeften verorberen in hoog tempo de waterplanten, waardoor het water vertroebelt en andere diersoorten verdwijnen.'

Van der Helm wilde daarom dat het stadsbestuur van Den Haag actie onderneemt om 'het rode gevaar' de kop in te drukken. De meest eenvoudige oplossing is volgens Van der Helm het zelf vangen en opeten van de beestjes. 'Als Hagenaars zelf de kreeften mogen vangen, wordt de kreeftenpopulatie een gevoelige slag toegebracht. En Hagenaars kunnen bovendien smullen van een heerlijk maaltje zelf gevangen kreeft', betoogde de VVD'er.

Rivierkreeften vangen is niet toegestaan

Maar de gemeente Den Haag denkt daar anders over. 'Het is niet toegestaan om zelf rivierkreeften te vangen', schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoorden op de vragen van de lokale VVD. Omdat het om een exotische diersoort gaat, is bij wet bepaald dat alleen beroepsvissers de rivierkreeften mogen vangen. Het Rijk zou die bepaling moeten verruimen om de vangst en consumptie voor iedereen toe te staan - en dat zal naar verwachting jaren duren.

'Voor het vissen en vangen van kreeften met een hengel is schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. Voor de Haagse wateren is dat geregeld via een visvergunning van de plaatselijke hengelsportvereniging. Gevangen rivierkreeften moeten dan altijd teruggeplaatst worden in het water waar ze gevangen zijn. Ze mogen namelijk niet vervoerd worden', stelt de gemeente.

Oplossing: de vraatzuchtige stierkikker

Op de vraag wat het stadsbestuur doet om de kreeftenplaag te beteugelen, luidt het antwoord dat de gemeente het onderzoek steunt van het Hoogheemraadschap van Delfland en de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Deze instanties onderzoeken de zogeheten 'stuurfactoren', die ervoor kunnen zorgen dat de populatie van de Amerikaanse rivierkreeften afneemt. Wat deze steun van de gemeente precies inhoudt, is niet duidelijk.

Wel heeft de gemeente een andere oplossing overwogen: het inzetten van de vraatzuchtige Amerikaanse stierkikker. Dit beestje zou de rivierkreeft kunnen terugdringen, doordat ze de kreeften opeten. Van dit idee werd afgezien, omdat deze exoot kan leiden tot een negatieve invasie. Als deze soort zich in Nederland permanent zou vestigen, kan dit een serieuze bedreiging vormen voor de inheemse soorten. Naast een directe bedreiging door predatie, is de stierkikker een sterke voedselconcurrent. Ook kan hij ziekten bij zich dragen, waarvan hij zelf geen last heeft, maar die voor veel inheemse amfibieënsoorten een grote bedreiging vormen.

Impact verschilt per plek

Wat voor schade de Amerikaanse rivierkreeft tot op heden heeft veroorzaakt aan het Haagse water- en dierenrijk, weet de gemeente niet. 'Enige impact zal verschillen van plek tot plek. Een goed beeld van de impact hiervan is er momenteel nog niet.' Wel zijn er graafsporen van rivierkreeften gesignaleerd. 'Maar er is geen directe schade geconstateerd die eenduidig kan worden toegeschreven aan de rivierkreeften', aldus de gemeente.

