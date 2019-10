Vuurtoren Noordwijk binnenkort open voor publiek: 'Die van Noordwijk is het mooist'

'Ik heb verschillende vuurtorens gezien, onder andere op de Waddeneilanden, maar hier vind ik hem toch het mooist', zegt een vrouw die zeventien jaar in Noordwijk woont. Ze kijkt omhoog naar de toren. 'Hij is mooi omdat ie wit is en de hoogte is geweldig, je hebt een prachtig uitzicht vanuit de toren.'

En dat uitzicht is binnenkort voor iedereen te zien. Tot nu was de vuurtoren alleen tijdens Open Monumentendag te bezoeken, maar in april komt daar verandering in. Beheerder Stichting Kurt Carlsen gaat de vuurtoren deze winter opknappen en wil hem daarna iedere zondag openstellen. 'We zijn al zeven jaar mee bezig om het voor elkaar te krijgen en dat is nu eindelijk gelukt', zegt Van der Niet.

Beton en vierkant

De vuurtoren uit 1923 is bijzonder, zegt Van der Niet. 'Het is een van de mooiste vuurtorens van Nederland, omdat hij niet rond is en van staal zoals de meesten. Maar dit is een betonnen vuurtoren en hij is vierkant.'

Hij loopt de trap op naar de vijfde verdieping. 'Hier kunnen we naar buiten', zegt Van der Niet terwijl hij een deur opent. 'Hier kunnen mensen een beetje rondlopen en naar buiten kijken.'

Duitsers willen al 25 jaar de vuurtoren in

Van der Niet is erg blij dat iedereen straks de vuurtoren in kan. ‘Het is heel belangrijk dat hij opengaat, want je hoort van veel Noordwijkers of mensen uit het buitenland zeggen dat ze er graag een keer in willen. Laatst ontmoette ik Duitsers, die waren al 25 jaar bezig om in de vuurtoren te komen en dat is gewoon nooit gelukt.'

Ook voorbijlopende wandelaars vinden de openstelling een goed plan. 'Al die leuke dingen moeten open voor publiek, want het publiek betaalt het, dus zij hebben ook het recht naar binnen te gaan', vindt een Noordwijker. Een vrouw uit Limburg beaamt dat. 'Ik had er al over gelezen. Ik wil er binnenkort graag een kijkje nemen.'

