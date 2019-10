Cirque du Soleil woensdag afgelast vanwege boerenprotest

'Je komt de stad bijna niet in en dan moet je nog langs alle tractoren op het Malieveld bij de tent zien te komen. Dat leek ons voor onze bezoekers geen goed idee', zegt een woordvoerster van Mojo. Er zijn ongeveer 3.000 kaarten verkocht voor de voorstelling.

De show zou woensdagavond om 20.00 uur beginnen. Mensen die een kaartje hebben gekocht voor de show krijgen volgens de organisatie hun geld automatisch teruggestort.

De voorstelling van het Cirque du Soleil is niet het enige evenement in Den Haag dat niet doorgaat woensdagavond. Het gemeentearchief in Den Haag zou in het Atrium van het stadhuis de nieuwe tentoonstelling Weg Wezen! Den Haag in beweging geopend worden. De tentoonstelling wordt nu op een ander moment geopend.

Stikstofproblematiek

Ook de vergadering van de Provinciale Staten van woensdagavond is afgelast. De bereikbaarheid van het provinciehuis is volgens het bestuur niet te garanderen. Een van de agendapunten was juist de aanpak van de stikstofproblematiek in Zuid-Holland.