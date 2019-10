Ruzie tussen eigenaren over sluiting kinderopvang 't Molentje

Per brief is aan ouders medegedeeld dat de crèche per oktober de deuren sluit omdat er te weinig personeel is om de veiligheid te kunnen garanderen. Er zijn in korte tijd acht leidsters opgestapt. En dat terwijl het kinderdagverblijf vorig jaar nog aan alle eisen voldeed, zo valt te lezen in een inspectierapport van GGD Haaglanden.

Over een ding zijn de twee eigenaressen het met elkaar eens: 'Van een onveilige situatie is nooit sprake geweest', zegt Tatjana Latenko tegen WOS. Haar compagnon Olga Smirnova vindt dat ook. Maar om een onveilige situatie te voorkomen, was sluiting noodzakelijk, licht Smirnova toe.

Moddergooien

Latenko is het daar absoluut niet mee eens. Ze staat niet achter de sluiting van 't Molentje. 'Ik was twee maanden ziek. Zonder mijn medeweten is het besluit genomen om 't Molentje te sluiten.' Smirnova ontkent dat het besluit zonder haar is genomen. 'We zijn allebei eigenaar, dus moeten we altijd alle besluiten samen nemen.'

Smirnova is ook de eigenaresse van de concurrerende Wateringse kinderdagopvang 't Blocky. Latenko vermoedt dat Smirnova 't Molentje heeft gesloten om zo zelf meer personeel en kinderen naar zich toe te trekken. Maar Smirnova ontkent dat: 'De kinderen zijn vooral naar Okidoki (ander kinderdagverblijf, red.) gegaan.'

Kinderopvang 't Molentje | Foto: Dennis van Schie

Domme brief

Latenko baalt van de gang van zaken. 'Ik was niet degene die die domme brief heeft geschreven.' Ze voelt zich machteloos: 'Ik sta met de rug tegen de muur.' Maar Smirnova blijft erbij dat het een verstandig besluit is geweest.

De situatie tussen de twee eigenaren is niet uniek. Het botert al lange tijd niet tussen hen, zo heeft de redactie van de WOS uitgezocht. De twee stonden al een aantal maal tegenover elkaar in de rechtbank voor diverse geschillen.

Waar het allemaal begon

't Molentje wordt in oktober 2010 opgericht door Tatjana Latenko en Olga Khechinashvili-Smirnova. Drie jaar later richten zij - ten behoeven van de exploitatie - de BV O&T Kindercentra op. In juni van 2013 jaar sticht Smirnova elders in Wateringen en eigen kinderdagverblijf: 't Blocky.

In 2015 begint het geruzie tussen de twee vrouwen. Uit de rechtbankstukken blijkt dat zij elkaar ontlopen in 't Molentje en uitsluitend nog schriftelijk contact hebben. Mede hierdoor kunnen bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen op een zeker moment zelfs niet meer plaatsvinden.

Leidsters stappen op

Het personeel van het kinderdagverblijf heeft last van de slechte relatie tussen de eigenaressen. In 2017 stapt een aantal leidsters op. Latenko en Smirnova geven elkaar de schuld. Smirnova stuurt hierover zelfs een e-mail naar het personeel, waardoor die bij de ruzie worden betrokken.

Tussen de vrouwen blijft het moddergooien doorgaan. Smirnova beschuldigt haar partner ervan dat zij privé-uitgaven declareerde bij het bedrijf. Latenko zegt dat Smirnova destijds akkoord ging.

Rechtbank

Het blijft echter niet bij beschuldigingen. Latenko laat het dienstverband van haar partner stopzetten op het moment dat zij eind juni 2015 de pensioenleeftijd bereikt. Ook mag Smirnova niet meer bij een deel van het administratieprogramma. Beide beslissingen worden later teruggedraaid na een kort geding bij de rechtbank.

Maar daar blijft het niet bij. Wanneer Latenko oude verzekeringen opzegt en nieuwe afsluit, draait Smirnova dit weer terug. Volgens de nieuwe verzekeraar kan de nieuwe overeenkomst niet meer worden opgezegd. Het kinderdagverblijf is op dat moment dubbel verzekerd. Ook de samenwerking met de boekhouder wordt beëindigd, maar dit wordt weer teruggedraaid.

'Negatieve onveilige werksfeer'

Begin 2018 is het personeel het zat en stuurt een e-mail naar Latenko. De werknemers zeggen zich zorgen te maken over de 'negatieve onveilige werksfeer'. Als er niet wat verandert, wordt het gemeld bij de Arbodienst.

In de rechtbank willen beide partijen maar één ding: dat de ander uit functie wordt ontheven en dat er een onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken.

Waarnemer vervangt oprichters

De Ondernemingskamer besluit inderdaad dat er een onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken sinds juni 2013 (het moment dat 't Blocky is opgericht). Maar niet één van de twee, maar beide bestuurders worden tijdelijk uit hun functie ontheven en moeten het overgrote deel van hun aandelen (tijdelijk) inleveren, terwijl een onafhankelijk bestuurder de zaken waarneemt: Heske van Eyck van Heslinga.

Zij verzoekt in maart 2018 echter de situatie op te heffen, vanwege een gebrek aan financiële middelen binnen O&T Kindercentra. Om die reden beslist de rechtbank vroegtijdig een einde te maken aan de tijdelijke situatie. Het onderzoek wordt zodoende beëindigd en de twee bestuurders krijgen hun baan terug.

Hoe dit gaat aflopen is nog onduidelijk. Smirnova denkt dat de sluiting tijdelijk is en hoopt snel nieuw personeel te vinden.