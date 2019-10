Burgemeester Remkes over boerenprotest: 'Het had slechter gekund'

Het is voor Remkes pas zijn eerste week als waarnemend burgemeester van Den Haag, en kreeg gelijk een vol Malieveld voor zijn kiezen. 'Ik ben met mijn neus in de Haagse boerenboeter gevallen', vertelt Remkes aan Omroep West. De burgemeester is zelf afkomstig uit Groningen en had maandag gezien hoe het protest daar uit de hand was gelopen. 'Ik heb me mateloos lopen ergeren aan wat er daar is gebeurd.'

Remkes is blij dat het protest in Den Haag zonder problemen is verlopen. 'Er zijn geen grote incidenten geweest. Een groepje boeren heeft geprobeerd het Binnenhof te bereiken en een andere groep trekkers trok door een drukke winkelstraat met alle gevaren, maar verder is er niets gebeurd. Ambulances en brandweer hebben hun werk kunnen blijven doen, en dat is op zo'n dag erg belangrijk.'

Licht compliment

'De beelden van Groningen zijn ons gelukkig bespaard gebleven', vervolgt Remkes. 'En dat terwijl het met vijfduizend trekkers een stuk drukker was dan bijvoorbeeld in Groningen. Ik wil dan ook een licht compliment geven aan de organisatoren die die beelden hebben willen voorkomen. Die weten dat een dergelijk beeld geen goede indruk geeft.'

Remkes looft ook de inzet van de politie en defensie in de stad. Volgens Remkes ging het ook goed met boeren die de vooraf gemaakte afspraken niet nakwamen, zoals de boeren die met een tractor over de A12 naar de stad reden. 'Van tevoren hebben we verschillende scenario's gemaakt met wat er zou kunnen gebeuren. Door deze flexibele respons kunnen we al naar gelang de situatie acteren en dat is wat er nu ook is gebeurd. Een trekker in handen van een kwaadwillende is een gevaarlijk wapen, dus het is mooi dat alles goed is gegaan.'

Boerenontbijt

Het boerenprotest is nog niet voorbij, beseft ook Remkes. 'We weten dat er nog wat in het vat zit. Morgen komt er nog een boerenontbijt, wat ik een vriendelijk gebaar vind. Verder gaan ze nog langs een aantal agrarisch belangrijke instituten, maar dat is nog niet zeker.'

De boeren hebben aangegeven in Den Haag te willen blijven tot de politiek hun eisen inwilligt. De burgemeester weet niet hoe lang de boeren nog op 'camping Koekamp' blijven. 'Het is geen camping Malieveld', geeft Remkes aan. 'Het aantal caravans is zeer beperkt, maar we weten natuurlijk niet hoeveel er een hotel hebben geboekt. Dat is nattevingerwerk. Maar ze hebben het recht te demonstreren zo lang als het veilig is. Alleen moeten ze voor nieuwe demonstraties opnieuw een vergunning aanvragen, en dat is nog niet gebeurd.'

'Had slechter gekund'

Vandaar dat Remkes niet te veel vooruit wil kijken, maar vooral bezig is met het afronden van het huidige boerenprotest. De waarnemend burgemeester heeft een goed gevoel over gehouden aan de acties van woensdag. 'Zoals we dat in Groningen dan altijd zeggen: Het had slechter gekund.'

