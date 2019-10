Boskoopse Pool ontkent moord op landgenoot

Kamil C. uit Boskoop heeft woensdag bij de rechtbank in Rotterdam ontkent dat hij zijn Poolse landgenoot Thomasz Tedorowicz heeft vermoord. De 38-jarige man werd in de nacht van 7 op 8 juli van dit jaar dood aangetroffen in een woning in Berkel en Rodenrijs.

In de woning in Berkel woonde naast het slachtoffer nog een aantal andere arbeidsmigranten uit Polen. Kamil C. was in deze woning enige tijd de kamergenoot van het slachtoffer, maar de verdachte was verhuisd naar Boskoop.

C. stond woensdag voor het eerst voor de rechter in een pro forma zitting. Hier ontkende hij iets te maken te hebben met de dood van zijn landgenoot. Het slachtoffer is met een ijzeren staaf op het hoofd geslagen. Volgens de advocaat van de man uit Boskoop zit er geen DNA van de verdachte op de staaf. Mogelijk wel op andere voorwerpen die in beslag zijn genomen, maar daar heeft de advocaat de resultaten nog niet van gezien.

Belastende verklaring

Naast de man uit Boskoop staat er nog een tweede verdachte terecht. De politie tast nog altijd in het duister over wat er in Berkel en Rodenrijs is gebeurd. De medeverdachte van C. moet op 28 oktober voor de rechter verschijnen, maar zou bij de politie al belastend over de man uit Boskoop hebben verklaard. Ook hier kon de advocaat niet veel over zeggen tijdens de zitting. 'Ook dat heb ik nog niet met mijn cliënt kunnen bespreken.'

De 29-jarige Boskoper ontkende iets te maken te hebben met de dood van Tedorowicz. 'Jullie proberen mij ten koste van alles te veroordelen, maar ik ben onschuldig. Iets dat pleit voor mijn onschuld is verdwenen. Ik heb geen vertrouwen meer in het Nederlandse rechtssysteem.' Ondanks dit pleidooi besloot de Rotterdamse rechter dat de man moet blijven vastzitten.