Dode vrouw Maasland; moord of een ongeluk?

Heeft Maurice R. (50) zijn vrouw Judith in juni 2017 geslagen en vervolgens van de trap geduwd waardoor ze kwam te overlijden of was het een ongeluk? Die vraag staat donderdag centraal tijdens de rechtszaak in Den Haag.

Zaterdagavond 11 juni 2017. Er is een dorpsfeest aan de gang in Maasland. De overbuurman van Maurice en Judith weet het nog goed. 'Het was laat. Ik zag vanuit mijn slaapkamerraam opeens overal zwaailichten van de politie en ambulances. Op dat moment dacht ik eerst nog dat het met het feest te maken had, maar toen bleek het om de overburen te gaan.'

Bij de overburen stuiten de toegesnelde agenten op een zwaargewonde vrouw. Het blijkt te gaan om de dan 45-jarige Judith. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht. Enige tijd later overlijdt ze aan de gevolgen van bloedingen in haar hoofd en een schedelbreuk.

Vier deskundigen op zitting gehoord

Volgens justitie heeft R. zijn vrouw met een hard voorwerp geslagen en vervolgens van de trap geduwd. Het slaan met een voorwerp zou volgens het Openbaar Ministerie fataal zijn geweest. Maar Maurice zegt onschuldig te zijn. Volgens hem is zijn vrouw van de trap gevallen. Een fataal ongeluk dus.

Beide partijen hebben deskundigen naar de zaak laten kijken. Daar is echter nog geen eenduidig antwoord uitgekomen. Daarom zullen donderdag vier deskundigen tijdens de zitting hun visie komen geven op de doodsoorzaak.

'Eindelijk de waarheid boven water'

Een buurvrouw vindt het met name verschrikkelijk voor de dochter die zonder moeder verder moet. 'Hoe moet je nu omgaan met zo’n trauma.' De eerder genoemde overbuurman: 'Een paar weken geleden had ik het er nog over met een andere buurman. We zeiden nog dat we hopen dat de waarheid nu eindelijk boven water komt.'

