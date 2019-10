Zonneauto TU Delft op weg naar finish compleet verwoest door brand

De zonneauto NunaX van de TU Delft is compleet verwoest nadat het voertuig in brand vloog tijdens de World Solar Challenge in Australië. Tim van Leeuwen, de bestuurder van de wagen bleef ongedeerd. Van de auto is niets meer over.

De auto van de TU Delft lag aan kop van de wedstrijd en was, met nog 300 kilometer te gaan, bezig met de laatste etappe van de race. De overwinning lag voor het grijpen, maar toen vloog het voertuig door nog onbekende reden in brand. Titelverdediger Delft, dat de World Solar Challenge al zeven keer won, nam de leiding in de wedstrijd woensdag over van het team van de Universiteit Twente.

'Met pijn in ons hart moeten we jullie vertellen dat de Bridgestone World Solar Challenge voorbij is voor ons', aldus het Delftse Vattenfall Solar Team. 'Het team is er kapot van. NunaX vloog in brand, de coureur kwam er op tijd uit en iedereen is ongedeerd.'

Na twintig jaar geen finish

Het is de eerste keer in twintig jaar deelname van Delft dat de finish niet wordt gehaald. Wat de reden is voor het vlamvatten van de zonneauto is, wordt de komende dagen onderzocht. Tijdens de voorbereiding ging het ook al bijna mis voor het team uit Delft, toen raakte de wagen zwaar beschadigd door een crash.