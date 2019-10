Boerenontbijt bij Hofvijver: 'Laten zien dat we iedere dag voor eten zorgen'

'We hopen dat er veel mensen komen, want er is genoeg', aldus protestleider Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force. Er worden volop eitjes gebakken en er staan veel kraampjes met vers fruit. 'Een overheerlijk boerenontbijtje, meer dan duizend liggen er klaar', zegt één van de boeren. 'We willen mensen laten proeven waar het eten vandaan komt.'

Een andere boer laat nog maar eens weten waarom hij er is: 'De metingen over het stikstofbeleid zijn fout en worden totaal verkeerd geïnterpreteerd. Het feit dat er zo ontzettend veel boeren naar Den Haag komen, laat zien dat er echt wel iets aan de hand is.' Met het ontbijt wil de boer laten zien dat ze de overlast voor de inwoners van Den Haag niet onderschatten. 'We willen laten zien dat we weten dat jullie overlast hebben gehad, jullie kunnen nu een ontbijtje halen, gesponsord door bedrijven en boeren die eigen producten maken.'

'Ze zorgen dagelijks voor ons eten'

Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) kwam ook een ontbijtje halen. 'Dit is heel mooi, hier laten de boeren zien wat ze iedere dag doen: zorgen voor ons eten', aldus Stoffer. 'Het is een mooi initiatief dat dit achter het protest aan komt. Heel veel mensen hebben geen idee dat dit soort producten allemaal van het land komen, dat laten ze nu mooi zien.'

De boeren willen na het ontbijt een 'Tour de Boer' houden langs diverse ministeries. Volgens Van Keimpema mogen de boeren dat echter niet doen met de tractor. 'Dat is echt jammer, want we wilden daarna met elkaar gelijk de stad uit rijden. Nu moet iedereen afzonderlijk met zijn trekker de stad uit en dan is de kans dat het een puinhoop wordt juist groter.'

'Inzet ME provocerend'

In de stad zijn opnieuw veel agenten aanwezig met politieauto's en ME-busjes. Ook worden weer legertrucks ingezet. De boeren zijn daar niet blij mee. 'De inzet is heel groot en provocerend', aldus Van Keimpema.

