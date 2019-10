Personeel HMC Westeinde staakt: 'Er wordt niet geluisterd, dus landelijke actie volgt'

Ziekenhuismedewerkers van het HMC Westeinde in Den Haag hebben donderdag het werk neergelegd. Ze draaien een zondagsdienst, wat betekent dat mensen alleen voor spoedeisende zaken in het ziekenhuis terecht kunnen. De actie maakt onderdeel uit van een estafettestaking langs diverse ziekenhuizen in Nederland.

Tot nu toe is het met deze acties niet gelukt om een betere cao af te dwingen. Vandaar dat de vakbonden donderdagmorgen een landelijke actie hebben aangekondigd. Op 20 november is er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een landelijke ziekenhuisstaking.

Marleen Eikelenboom legt uit waarom de medewerkers van het HMC Westeinde het werk neerleggen. 'We hebben te weinig gekwalificeerd personeel. Die lopen het ziekenhuis uit omdat ze te weinig betaald krijgen. Daarom voeren we nu actie, we hebben die handen gewoon hard nodig.'

Loonsverhoging en toeslag

De medewerkers van het ziekenhuis willen onder meer een loonsverhoging van 5 procent en een toeslag als ze op het laatste moment worden opgeroepen.

Cor de Beurs van vakbond FNV vertelt dat er weinig schot in de onderhandelingen zit. 'Er ligt een bod dat achter blijft bij wat er in andere cao's wordt afgesproken. Daarnaast zitten er ook duidelijke verslechteringen in het aanbod van de ziekenhuizen. Dus ze bieden iets, wat ze aan de andere kant weer afnemen. Het is logisch dat medewerkers boos zijn.'

Actiebereidheid

Voor het HMC Westeinde reden om donderdag een zondagsdienst te draaien. Operatiekamers en verpleegafdelingen zijn alleen open voor spoedeisende zaken. 'We hebben een groot aantal patiënten afgebeld', vertelt Eikelenboom. 'We hebben drie ziekenhuizen, maar hebben ervoor gekozen om alleen in het Westeinde actie te voeren, omdat deze vestiging het grootst is en hier de actiebereidheid daardoor ook het grootst was. We hebben er bewust voor gekozen om in Antoniushove geen actie te voeren. Daar zit alleen de afdeling oncologie, en die mensen daar hebben het al heel zwaar. Niet dat mensen in het Westeinde het niet zwaar kunnen hebben, maar je moet ergens een lijn trekken.'

De medewerkers van Westeinde voeren donderdag op verschillende manieren actie. 'We hebben een aantal vervangende activiteiten gepland. In de hal is het al een vrolijke bedoening', zegt De Beurs. 'We hebben een strijdlied dat we gaan zingen en daarnaast zullen er een paar sprekers zijn die onder meer de stand van zaken rond de onderhandelingen uitleggen. En we gaan ook een rondje om het ziekenhuis maken zodat mensen in de omgeving ook zien dat we actievoeren vandaag.'

Alleen maar bozer

De estafettestaking heeft er niet voor gezorgd dat de onderhandelingen vlot getrokken zijn. Vandaar dat de vakbonden hebben aangekondigd op 20 november landelijk te gaan staken. De bonden verwachten dat minimaal de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen hun deuren gaan sluiten voor niet-spoedeisende zaken.

De Beurs kan nog niet zeggen welke ziekenhuizen mee willen doen. 'We gaan dat nu in gang zetten. Ik ga er vanuit dat de ziekenhuizen die nu meedoen aan de estafettestaking op die dag sowieso actie gaan voeren. Mensen worden alleen maar bozer dat er geen vooruitgang in de onderhandelingen zit. Dus ik verwacht dat er zeker nog flink wat ziekenhuizen bij gaan komen de komende tijd.'

Patiënten niet in gedrang

Een woordvoerder van de Patiëntenfederatie Nederland is niet bang voor de gevolgen van de landelijke staking. 'Bij de eerdere estafettestakingen zijn die patiënten ook niet in het gedrang gekomen. Mensen in de zorg zijn nu eenmaal nogal zorgzaam.'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaf bij de NOS aan dat hij de hoop op een akkoord nog niet heeft opgegeven. 'We hebben voor een aantal sectoren zoals de ggz al een goede cao af kunnen sluiten. Er wordt ieder jaar geld beschikbaar gesteld voor een serieuze salarisstijging. Ik hoop van harte dat het voor de ziekenhuizen gaat lukken om tot een goede cao te komen.'

'Zo kan het niet verder'

Lukt het niet, dan zijn de ziekenhuismedewerkers bereid om door te gaan met hun acties, al verwacht Eikelenboom niet dat de medewerkers massaal naar het Malieveld zullen gaan. 'Zo agressief als de boeren zijn we niet, dat ligt niet in de aard van verpleegkundigen. Maar we gaan zeker landelijk de barricaden op. Want het kan zo niet verder.'

