Haagse raad heeft twijfels over veiligheid vreugdevuren

Of op het strand bij Den Haag nog grote vreugdevuren mogen worden ontstoken, moet in het vervolg boven alles afhangen van de veiligheid. Daarover zijn warme voorstanders en critici van de vuren in de Haagse gemeenteraad het roerend eens. Diverse partijen zetten wel vraagtekens bij de mogelijkheid om de vuren tijdens de komende jaarwisseling op een verantwoorde manier door te laten gaan. Daarvoor is voortaan een vergunning vereist.

Tien meter hoger dan toegestaan, onveilige vaten diesel en een gemeente die de risico's van vliegvuur negeerde. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de Scheveningse vreugdevuren beschreef een haast amateuristische manier van afspraken maken tussen bouwers en de overheid. Afgelopen jaarwisseling trok een metershoge vuurzee over het voormalig vissersdorp. En dat had voorkomen kunnen worden, oordeelde de raad begin deze maand. Over de uitkomsten van dat rapport en over de toekomst van de vreugdevuren debatteert donderdag de gemeenteraad van Den Haag.

De belangrijke vragen van het raadsdebat: hoe gaat Den Haag tijdens de komende jaarwisseling om met de vreugdevuren? Hoe gaat Den Haag om met de bouwers? En wat gaat de gemeente zelf doen, zodat de regels worden nageleefd en gehandhaafd?

Gaan vreugdevuren dit jaar door?

Over de toekomst van de vreugdevuren denken de partijen zeer verschillend. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD en PVV willen dat de vreugdevuren doorgaan en dat de gemeente haar best doet om dit voor elkaar te krijgen. VVD'er Frans de Graaf: 'De gemeente moet alles op alles zetten om de vuren doorgang te laten vinden. De gemeente moet flink de schouders eronder zetten.' CDA'er Daniëlle Koster wijst op het OvV-rapport, waarin werd gesteld dat de verschillende rollen van de gemeente door elkaar liepen. De Graaf antwoordt: 'Die rollen moeten we inderdaad uit elkaar houden'.

Ook wat de PVV betreft moeten de vreugdevuren doorgaan komende jaarwisseling. 'Uiteraard op een veilige en verantwoorde manier. Zonder het risico dat je hele dorp in as wordt gelegd', zegt PVV'er Sebastian Kruis.

'Geen plannen, geen vlammen'

Partijen zoals de Haagse Stadspartij, NIDA, Partij voor de Dieren en 50PLUS vinden dat de gemeente juist moet stoppen met de vreugdevuren. 'Geen plannen, geen vlammen', oordeelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Dat heeft te maken met het feit dat er nog geen plannen door de vreugdevurenbouwers zijn ingediend.

D66'er Hanneke van der Werf heeft nog veel vragen voordat ze een standpunt kan innemen over het wel of niet afblazen van de vreugdevuren tijdens komende jaarwisseling. 'We hebben niet de informatie om dat niet te beslissen', betoogt Van der Werf.

Vergunningsprocedure

Een van de aanbevelingen van de OvV is dat er nu een vergunningsprocedure moet worden gevolgd. In de afgelopen jaren werden de afspraken tussen gemeente en de bouwers nog vastgelegd in een convenant - wat juridisch geen sterke zet bleek te zijn van de gemeente. 'Ik ben helemaal klaar met het pappen en nathouden en een cultuur waarin brutalen de halve wereld lijken te hebben. Daarom moet er een vergunning komen met duidelijke voorwaarden die ook echt worden gehandhaafd', zegt Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP fel.

Fractieleider Martijn Balster van de Partij van de Arbeid vraagt zich af: 'Moet er niet eerst veiligheidsplannen liggen, voordat we hier een beslissing nemen over het vreugdevuur? Wij zijn niet tegen een mooie traditie, maar alleen als het honderd procent veilig is. Afgelopen jaarwisseling zijn we wel met de neus op de feiten gedrukt.' Hij wil dat er ook wordt gekeken naar een alternatief evenement, in plaats van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp.

Afspraak is afspraak?

'Het zal lastig zijn om aan alle voorwaarden te voldoen. We moeten zeker weten dat de veiligheid is gegarandeerd', zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. Ook de PvdA benadrukt dat eerst duidelijke voorwaarden opgesteld moeten worden, zodat de veiligheid '100 procent kan worden gegarandeerd'.

Als de vergunningen er komen, moet de gemeente de voorwaarden strikt handhaven en niet koste wat kost problemen met de bouwers willen voorkomen, betogen veel fracties. 'De stad van vrede en recht is de stad van de lieve vrede geworden', zei Martijn Balster (PvdA).

'Gemeente meer facilitator dan handhaver'

D66'er Van der Werf: 'De gemeente was meer facilitator dan handhaver geworden. Wanneer de politie door bouwers werd uitgedaagd, werd er door de driehoek - burgemeester en de bazen van Openbaar Ministerie en politie - niet opgetreden. Pragmatisme, maar tot welke prijs?'

Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'Waarom kon de gemeente niet handelen? Waarom heeft de gemeente het ontsteken van de stapels goedgekeurd?'

Schadeafwikkeling

Sommige Scheveningers zitten, negen maanden na de vonkenregen, nog steeds met schade die niet is vergoed. PVV'er Kruis: 'Zoals een mevrouw die 1.200 euro aan geleden schade betaalde, maar niet alles vergoed kreeg van de verzekering. Ze meldde dit bij de gemeente, maar tot nu toe heeft ze nog geen cent gezien. Hoe zit dat? Om hoeveel mensen gaat het?' Wat Kruis betreft wordt iedereen door de gemeente schadeloos gesteld. 'Want nu burgemeester Krikke haar politieke verantwoordelijkheid heeft genomen, is het tijd dat de gemeente Den Haag ook haar financiële verantwoordelijkheid neemt en al die mensen gewoon compenseert.'

GroenLinks, VVD, D66 en Partij voor de Dieren willen dat er voortaan afspraken worden gemaakt over de aansprakelijkheid: wie moet opdraaien voor de kosten van de vreugdevuren? De aansprakelijkheid zou volgens de partijen onderdeel van het vergunningsproces moeten zijn.

