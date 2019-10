Spannende dagen voor Ad Melkert: blijft hij wel of geen voorzitter van RvC ADO Den Haag?

Laten we beginnen met het eerste agendapunt: het functioneren van Melkert. United Vansen (UVS) is verre van tevreden over de voorzitter van de RvC. Dat zit met name in de wijze waarop Melkert de sollicitatieprocedure rondom de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur heeft geleid. Daarnaast vond United Vansen dat het te lang duurde voordat hun ideale kandidaat - Mohammed Hamdi - daadwerkelijk aan het Haagse roer stond. De ontevredenheid van UVS heeft geleid tot een integriteitsonderzoek naar de rol van Melkert.

Vliegt Melkert er vrijdag dan uit? Officieel kan dat alleen als de grootaandeelhouder een algemene vergadering van aandeelhouders uitschrijft over het functioneren Ad Melkert. Dat is nu niet aan de orde. Mogelijk komen beide partijen tijdens de vrijdagmeeting tot dezelfde conclusie en zal Melkert met een goed gevulde Chinese envelop de deur bij ADO achter zich dicht doen en vertrekken als voorzitter van de RvC.

Tekorten gehalveerd

De jaarcijfers liggen ook klaar om getekend te worden door UVS. Zoals Omroep West eerder al berichtte zal uit de stukken blijken dat de financiële tekorten van de club gehalveerd zijn. Vorig seizoen schreef ADO Den Haag 3,1 miljoen euro verlies. Mede door de transfer van Bjorn Johnsen zal het verlies over het seizoen 2018/2019 rond de 1,5 miljoen liggen.

Een ander hoofdpijndossier is de nieuwe trainingsaccommodatie. Tot voor kort leek dat Sportpark Irene (gemeente Rijswijk) of het sportcomplex van Wilhelmus (gemeente Den Haag) te worden. Recentelijk zijn de plannen om toch naar het Zuiderpark (gemeente Den Haag) te trekken afgestoft. Maar door de crisis in de Haagse raad en het aftreden van wethouder Richard de Mos (wethouder sport) loopt het proces vertraging op.

Perikelen in Haagse gemeenteraad

Dat ADO Den Haag na dit seizoen overstapt op natuurgras is vrijwel zeker. De kans bestaat dat ADO door de perikelen in de Haagse gemeenteraad moet zoeken naar een tijdelijke oplossing. Mogelijk dat een veld bij Wilhelmus dan toch uitkomst biedt. In dat geval kan de selectie gebruikmaken van alle andere faciliteiten in het eigen Cars Jeans Stadion.

Ook sportief draait het bij ADO Den Haag niet lekker. Zondagmiddag wacht de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, dat ook nog niet echt op dreef is. Al vroeg in het seizoen is dit een onvervalste zespuntenwedstrijd. Of de grootaandeelhouder daar ook iets aan kan doen? In het verleden trainde Hui Wang weleens mee met de selectie, maar de verwachting is dat hij gezien zijn drukke agenda dit keer de training aan zich voorbij laat gaan.

LEES OOK: Mohammed Hamdi: 'Ik heb geen twee kampen binnen ADO gezien'