Kiki Bertens met veel moeite naar kwartfinale in Moskou

Kiki Bertens heeft zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Moskou. In de Russische hoofdstad won de Wateringse in drie sets van de qualifier Kaia Kanepi. Het werd 4-6, 6-3 en 7-5.

Bertens klaagde tijdens het duel over een voetblessure. Ondanks dit fysieke ongemak wist de Westlandse zich terug te vechten in het duel met de Estse Kanepi. De als tweede geplaatste Bertens verloor de eerste set en kwam in de derde set een break achter, maar wist in de slotfase de wedstrijd nog om te draaien. Ze won de beslissende set uiteindelijk met 7-5.

Bertens, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, staat door de zege op Kanepi in de kwartfinale van het toernooi in Moskou. Hierin komt ze uit tegen de winnares van het duel tussen de Française Kristina Mladenovic en Anastasija Sevastova uit Letland.

WTA-Finals

Het toernooi in Moskou is de laatste kans voor Bertens om punten te scoren in de race naar de WTA-Finals. Dit prestigieuze toernooi wordt over anderhalve week gespeeld in het Chinese Shenzhen. Aan de Finals mogen alleen de beste acht tennissters van het afgelopen jaar meedoen. Bertens staat op deze ranglijst op de negende plaats, vlak achter Serena Williams.

Williams heeft sinds de US Open in augustus geen wedstrijd meer gespeeld, en de kans is klein dat de Amerikaanse wel in China gaat spelen. Dit betekent dat de nummer negen van de ranglijst de opengevallen plek in mag nemen. Het is nog niet zeker of Bertens als negende eindigt, want de Zwitserse Belinda Bencic staat vlak achter Bertens op de jaarranglijst. Bencic plaatste zich woensdag ook al met veel moeite voor de kwartfinale van het toernooi in Moskou.

LEES OOK: Bertens verlies 840 punten, maar ziet 'maar' 795 punten verdwijnen: hoe kan dat?