Geëvacueerde treinreiziger: 'Persoonlijk record, nog nooit zo lang onderweg geweest'

Het was donderdagmorgen flink schrikken voor reizigers tussen Leiden en Hoofddorp. Een bovenleiding knapte waardoor drie treinen strandden en zo'n 1400 reizigers geëvacueerd moesten worden. Treinreiziger Peter Eichelsheim schrok zich rot van de harde knal van de knappende bovenleiding en de vertraging leverde hem een persoonlijk record op: nog nooit deed hij zo lang over zijn reis naar werk.

Peter was onderweg vanuit zijn woonplaats Delft naar zijn werk in Amsterdam-Zuid. 'Ik zat rustig in de trein en ineens hoorde ik een harde knal', vertelt hij. 'Ik zag in mijn ooghoek iets wegvliegen en aan de linkerzijde van de trein ontstond een kleine vonkenregen.' Hoe de schade aan de bovenleiding heeft kunnen ontstaan, onderzoekt ProRail nog.

De trein liet zich volgens Peter langzaam uitrijden. 'Even verderop kwam hij tot stilstand. Iedereen was geschrokken en enigszins in de war van wat er gebeurd was.' Daarna was het lang wachten. 'De machinist riep om dat de trein niet verder kon door een defecte trein voor hen, maar later bleek er meer aan de hand.' ProRail moest komen om de balans op te maken. Ze zouden terugrijden naar het vorige station, maar dat bleek niet te kunnen.

Loopplank naar evacuatietrein

'De machinist deed zijn best om de reizigers te informeren, alleen hij wist ook niet precies wat er aan de hand was', zegt de gedupeerde treinreiziger. Na nog langer wachten, kwam er een evacuatietrein. 'Die werd naast onze eigen trein gezet en tussen de deuropeningen werd een loopplank geplaatst. Zodoende kon iedereen de andere trein in.'

In die trein moest Peter vervolgens weer drie kwartier wachten. Uiteindelijk reed de evacuatietrein naar Schiphol waar de reizigers hun weg konden vervolgen.

'Persoonlijk record'

Peter neemt niemand iets kwalijk. 'Nee, de knal was schrikken en het was allemaal een beetje verwarrend, maar het is uiteindelijk allemaal wel goed gekomen', blikt hij nuchter terug vanaf zijn werkplek. Hij kan er ook wel een beetje om lachen: 'Dit was echt een persoonlijk record. Ik ben nog nooit zo lang onderweg geweest naar werk. Ik vertrok vanmorgen om 7.00 uur en kwam pas om 11.45 uur op werk aan.'

Voor veel andere treinreizigers zal het incident ook nog voor vertraging zorgen. Volgens NS rijden er door de herstelwerkzaamheden zeker tot 18.30 uur geen treinen tussen Hoofddorp en Leiden. De NS zet bussen in.

LEES OOK: NS: 'aantal reizigers groeit hardst in Randstad'