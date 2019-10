'Draai verkoop kapitaal pand aan tassenontwerper Omar Munie terug'

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad reageert geschrokken op het artikel van onderzoeksplatform Follow the Money over de verkoop tussen de gemeente en Munie. Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos spreekt van 'een schimmige deal, die zo snel mogelijk door de papierversnipperaar moet.'

Volgens Follow the Money zou de gemeente Noordeinde 64 voor een 'schamele' 1,7 miljoen euro hebben verkocht aan de Haagse tassenontwerper, terwijl het volgens onafhankelijke taxateurs - die eerder waren ingeschakeld door De Telegraaf - minimaal 3 miljoen euro waard is. Munie kreeg het pand onderhands gegund door de gemeente vanwege 'een maatschappelijk belang', omdat hij vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. Maar daar kwam op deze plek niets van terecht: vier maanden later verkocht de ondernemer het alweer door aan een vastgoedinvesteerder die er een hotel van wilde maken. Vanwege de inkijk op de tuin en de werkkamer van prinses Beatrix stak het Koninklijk Huis daar een stokje voor.

'Constructie werkt marktverstorend'

De verkoop van het pand verliep volgens het onderzoeksplatform sowieso ongebruikelijk. Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht het gebouw aan de gemeente Den Haag, die het weer doorverkocht aan Munie. De Haagse PVV vroeg in juni 2017 om opheldering van het stadsbestuur, omdat deze constructie 'marktverstorend' zou werken. De PVV vond het niet kunnen dat er een voorkeursrecht werd gehanteerd voor één Haagse ondernemer.

Munie verkocht Noordeinde 64 aan vastgoedinvesteerder Jeroen de Wilde, omdat de tassenontwerper geen geld had voor zijn maatschappelijke plannen en banken deze ook niet wilden.

32 schriftelijke vragen

Raadslid Sluijs ziet daarom voldoende aanleiding om de verkoop ongedaan te maken. Hij stelt voor dat het pand marktconform moet worden verkocht. 'Daarnaast wil ik dat het stadsbestuur volledige openheid van zaken geeft en verantwoording aflegt over de gang van zaken', aldus Sluijs. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft 32 schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de kwestie.

Het is niet voor het eerst dat het pand van Munie in het nieuws komt. Eerder stelde het CDA vragen over een 'illegaal naaiatelier' op deze plek.

Munie reageert niet

Munie is twee dagen lang door Omroep West in de gelegenheid gesteld om te reageren op het artikel, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. Op het artikel van Follow the Money reageerde hij wel: 'Ik heb geprobeerd om het pand zelf te financieren, maar dit is helaas niet gelukt. Ik ben toen een samenwerking aangegaan met een investeerder die het pand heeft aangekocht volgens het voorstel dat door de Rijksoverheid en de gemeente is aangereikt.'

