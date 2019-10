Verdachte van brillendiefstal meldt zich na beelden in Team West

Een man heeft zich donderdag bij de politie gemeld, nadat hij deze week te zien was in het opsporingsprogramma Team West. Hij werd gezocht voor de diefstal van merkbrillen in Wateringen en Den Haag. De totale buit was zo'n 3.400 euro waard.

De diefstallen vonden plaats in augustus en september bij Linneweever in Wateringen en twee keer bij Hudson's Bay in Den Haag. Op camerabeelden was te zien hoe de verdachte in totaal negentien brillen in zijn tas stopte. Vervolgens liep hij naar buiten zonder dat het alarm afging. De politie vermoedt daarom dat de tas geprepareerd was. De man is aangehouden en wordt verhoord over de diefstallen. De bewakingsbeelden zijn van de website van Omroep West verwijderd.

Afgelopen dinsdag meldde zich ook een vrouw nadat beelden van haar waren te zien in Team West. Zij wordt verdacht van het stelen van pakken babymelkpoeder bij Albert Heijn in Zoetermeer.

