Juwelier in Poeldijk beroofd: 'Maar ik laat mij niet klein krijgen'

De schrik zit er goed in bij juwelier Chris van Waes uit Poeldijk. In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken in zijn zaak. Rond 04.00 ging het inbraakalarm af. 'Ik werd uit mijn bed gebeld. Dan weet je, dat is fout.' De vier verdachten worden nog gezocht. Er is voor een aanzienlijk bedrag aan juwelen gestolen.

Een omwonende heeft de politie gebeld toen hij glasgerinkel en harde bonkgeluiden hoorde. Hij zag vier mensen wegrennen. Er is een ruit ingeslagen en een hek vernield.

'Bij een juwelier is nu eenmaal meer te halen dan bij een bakker', vertelt eigenaar Chris van Waes. 'Maar dit is de eerste keer dat er echt ingebroken is.' Hoeveel juwelen er precies zijn meegenomen, weet hij nog niet.

Gewoon open

Terwijl de politie op zoek is naar de verdachten, is de juwelier donderdag gewoon open. 'Er is één ding: ik laat mij niet klein krijgen. Dus hup, opruimen en we zijn open.'

De vier verdachten hadden donkere kleding aan en zijn mogelijk via de Beatrixweg gevlucht. De politie is op zoek naar mensen die de nacht zelf, of de periode daarvoor, iets verdachts gehoord of gezien hebben.