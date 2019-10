'Gras Malieveld compleet kapotgereden door boeren'

Boeren hebben woensdag met hun tractors behoorlijk wat schade veroorzaakt aan het Malieveld in Den Haag, constateert eigenaar Staatsbosbeheer. Het gras is op meerdere plekken 'compleet kapotgereden'. Wie er voor de schade moet opdraaien is nog niet bekend.

Duizenden boeren protesteerden woensdag in Den Haag tegen het stikstofbeleid. Staatsbosbeheer gaat met een aannemer kijken wat er moet gebeuren om de schade te herstellen. Als er duidelijk is hoeveel die operatie precies moet kosten, gaan ze in gesprek met de verantwoordelijke partijen over de rekening.

Het kan zijn dat de boeren verantwoordelijk zijn, of misschien de gemeente. Met Staatsbosbeheer was vooraf niets afgesproken over het gebruik van het Malieveld door de boeren. De gemeente zei woensdag dat het was voorzien dat de tractoren op het veld konden worden geparkeerd.

Schade

De tractors hebben veel diepe bandensporen achtergelaten op de randen van het terrein. Ook is de bodem aangedrukt door de zware voertuigen. Op diverse plekken is het gras stuk gereden. Ook lag er donderdag na het vertrek van de boeren veel afval, zoals gebroken glas, op het veld.

De demonstratie zou eigenlijk alleen op de Koekamp zijn, omdat het Malieveld deels bezet was door Cirque du Soleil. Die hebben woensdag hun voorstelling moeten afblazen vanwege de demonstratie. De 3000 mensen die hier een kaartje voor hadden, krijgen hun geld terug.

