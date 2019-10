Nog steeds geen duidelijkheid over dood vrouw Maasland

Was het een ongeluk of moord? De rechtbank in Den Haag boog zich donderdag over de vraag of Maurice R. zijn vrouw van de trap heeft geduwd of dat ze door een ongeluk om het leven is gekomen. Het antwoord? Dat is er nog steeds niet. Vier deskundigen kunnen het niet eens worden over de doodsoorzaak van de vrouw.

De dood van de 45-jarige Judith is met raadsels omgeven. Op zaterdagavond 11 juni 2017 is er een dorpsfeest in Maasland waar de dochter van het duo naar toe gaat. Vanaf dat moment worden de gebeurtenissen onduidelijk. De verdachte blijkt tijdens de zitting de gebeurtenissen en tijden niet goed meer te kunnen herinneren.

Door de wisselende verklaringen van de verdachte is het niet duidelijk wat er zich die avond heeft afgespeeld. Vandaar dat vier deskundigen hier tijdens de zitting meer duidelijkheid over moesten geven. Maar ook zij slaagden daar niet in. Tot in detail werd het hoofdletsel van Judith besproken, maar de deskundigen kwamen tot verschillende conclusies. De verwondingen zouden passen bij een val op de grond, tegen een muur of van een trap. Volgens drie experts wijzen de verwondingen op het gebruik van geweld, terwijl de deskundige die de verdediging heeft ingeschakeld juist bepleit dat er geen aanwijzingen zijn voor het gebruik van geweld door Maurice.

Buigen over verklaringen

Omdat de deskundigen niet tot een eensluidend antwoord kwamen blijft het onzeker wat er met Judith is gebeurd. Is ze met een hard voorwerp geslagen en van de trap geduwd door haar man, zoals justitie zegt. Of lag Maurice te slapen en is ze van de trap gevallen en is er sprake van een fataal ongeluk?

Hopelijk komt hier 28 november meer duidelijkheid over. Dan gaat de zaak weer verder. De rechter, advocaten en officier van justitie buigen zich nu over de verklaringen van de deskundigen. Het Openbaar Ministerie zal vervolgens met een strafeis komen. Naar verwachting zal de rechter twee weken later uitspraak doen.

Naam zuiveren

De advocaat van de verdachte gaf na de zitting aan dat de dag voor zijn cliënt erg belangrijk is. 'Het hele dorp praat over deze zaak, ook de mensen die hem helemaal niet kennen. Dat doet veel met hem.' De verdachte mag het proces in vrijheid afwachten, juist omdat niet zeker is dat Judith door een misdrijf om het leven is gekomen. 'Mijn cliënt wil maar een ding tijdens deze rechtszaak. En dat is dat zijn naam gezuiverd wordt.'