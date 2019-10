Kick Out Zwarte Piet benadert Haagse ondernemers die Sinterklaasintocht sponsoren

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet Den Haag heeft een mail gestuurd naar geldschieters van de Haagse Sinterklaasintocht. De groep zegt binnenkort actie te gaan voeren tegen Zwarte Piet tijdens de intocht. 'Daarbij zullen we speciaal aandacht schenken aan de sponsoren van het feest in deze achterhaalde vorm', stellen ze. De grootste partij in de Haagse raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemt dat 'onverantwoorde intimidatie' van de sponsoren.

Ook waarnemend burgemeester Johan Remkes noemt de boodschap in de mail 'toch wel wat twijfelachtig'. Dit, aldus de burgemeester, 'omdat er een suggestie vanuit gaat, die er niet vanuit zou moeten gaan.' Dat zei hij donderdagmiddag tijdens de vergadering van de Haagse gemeenteraad.

Kick Out Zwarte Piet schrijft in een mail dat ze op de website van de Sinterklaasintocht namen van sponsoren hebben gehaald. Die mail werd openbaar gemaakt door fractieleider Arjen Dubbelaar(Hart voor Den Haag). 'Daar zagen we uw naam staan. Daar schrokken wij toch wel van. We hoopten dat u niet zou willen dat uw geld gebruikt wordt voor het kopen van zwarte schmink en de kroespruiken waarmee mensen van kleur belachelijk worden gemaakt', staat in de mail.

Intimidatie

Tijdens het debat zei Dubbelaar dat hij sponsoren heeft gesproken die dat uitleggen als intimidatie. Volgens raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij is daar echter geen sprake van. 'De ondernemers wordt gewoon een vraag gesteld.'

De gemeenteraad sprak donderdag voor de derde keer in relatief korte tijd over de intocht van Sint in Den Haag. Eerder werd al duidelijk dat het college van burgemeester en wethouders vindt dat aan de organisatie weinig harde eisen kunnen worden gesteld. Wel zei wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) in die debatten dat het de bedoeling is dat Zwarte Piet langzaam gaat veranderen in Roetveeg Piet. Den Haag wil aansluiten bij de landelijke intocht.

Sinterklaasjournaal volgen

De raad nam donderdag wel een voorstel aan van PvdA, GroenLinks, HSP, Nida en SP om 'alles uit de kast te halen' om ervoor te zorgen dat de intocht in Den Haag dit jaar overeenkomt met de landelijke lijn van het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht ' waarbij de Pieten zijn ontdaan van de volgende kenmerken: de zwarte (huids)kleur, pagekleding, kroeshaar, gouden oorringen, dikke rode lippen en de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (domme) Zwarte Piet'.

Volgend jaar moet Den Haag dan officieel bij die landelijke lijn gaan aansluiten. Daarmee, zei wethouder Van Alphen, heeft het stadsbestuur geen probleem. De inzet van het college is al om dat te bereiken.

Malieveld

Tijdens de intocht van Sinterklaas werd vorig jaar in het centrum van Den Haag gedemonstreerd door Kick Out Zwarte Piet. Van de gemeente mocht die groep demonstreren op een speciale plek op het Stadhouderplantsoen. Maar die vond de organisatie onacceptabel omdat het protest zo niet te zien en horen zou zijn. Daarom werd uitgeweken naar het Malieveld waar ongeregeldheden ontstonden.

Dit jaar moet dat worden voorkomen, vindt de gemeenteraad onder aanvoering van de PVV. Daarom wordt er streng vastgehouden aan afspraken met de organisatie van demonstraties.

