20 organisaties dienen klacht in tegen politieleiding Den Haag: 'Er gaat al heel lang heel veel mis'

Twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen hebben bij korpschef Erik Akerboom een klacht ingediend over de politieleiding in Den Haag. De organisaties verwijten de Haagse politieleiding dat deze niet ingrijpt bij structurele misstanden binnen én door de politie Den Haag: 'De korpsleiding kan dit niet jarenlang de revue laten passeren zonder in te grijpen.'

De berichten van intimidatie en racisme binnen de Haagse politie zijn niet nieuw, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete, een van de twintig indieners van de klacht. 'Al in 2013 vertelden agenten van bureau Heemstraat anoniem over misstanden tegen vooral burgers met een migratieachtergrond. Wat we nu horen is een herhaling van de berichtgeving uit die periode. Er is al heel lang heel veel mis bij de politie en vandaar dat we nu met twintig organisaties een klacht hebben ingediend.'

De laatste maanden komen er ook vanuit de politie steeds meer berichten over de misstanden die er plaats vinden, vertelt Schalkwijk. 'Ik hoorde van een agent die zichzelf een Marokkanenverdelger noemt en werkt in de Schilderswijk. Klokkenluider Fatima Aboulouafa heeft de afgelopen weken de media gezocht met verhalen waarin ze aangeeft wat er bij de politie gebeurt. Dat ze al jaren bij de top aangeeft dat er sprake is van het gebruik van te veel geweld en het bewust omzeilen van geweldmeldingen. En er gebeurt niets mee. Voormalig politiecoach Carel Boers zegt precies hetzelfde. En de eenheidschef is hiervan op de hoogte.'

Kant kiezen

Omroep West maakte in 2013 al een documentaire over het geweld bij de politie. Daarnaast wijzen de twintig organisaties ook op een aantal gebeurtenissen met dodelijke afloop zoals de arrestatie van de Arubaan Mitch Henriquez en het neerschieten van een ongewapende 17-jarige jongen op station Hollands Spoor.

Schalkwijk hoopt dat de ingediende klacht door de korpsleiding in behandeling genomen gaat worden. 'Wij zijn maar burgers, dus wij kunnen niet ingrijpen', legt Schalkwijk uit. 'Maar de korpsleiding kan dat wel. Zij moeten nu een kant kiezen. Ze kunnen niet jarenlang deze problematiek de revue laten passeren zonder er iets mee te doen. Er moet een bezem door de organisatie. Maar er gebeurt nu niets.'

Reactie

Vanuit de politie is nog niet gereageerd op de ingediende klacht. 'Korpschef Erik Akerboom heeft nog niet gereageerd', vertelt Schalkwijk. 'Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de politie.'

De politie laat weten vrijdag met een reactie te komen op de ingediende klacht.

