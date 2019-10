Ov-reiziger gaat in 2020 iets meer betalen

De Haagse gebruiker van het openbaar vervoer moet in 2020 iets dieper in de buidel tasten voor zijn reis. Dat blijkt uit de tarieven voor komend jaar die door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bekend zijn gemaakt. De prijs voor een ritje met bus of tram stijgt met 2,23%.

Reizigers die in de regio Haaglanden reizen met HTM en EBS betalen in 2020 16,9 eurocent per kilometer. Dat was in 2018 nog 16,6 eurocent. Deze prijs geldt ook voor reizigers van Metrolijn E voor beide richtingen op het traject Den Haag – Pijnacker-Zuid.

Naast een prijs per kilometer, betalen reizigers die reizen met een ov-chipkaart ook een basistarief. Dit basistarief betaalt iedere reiziger aan het begin van zijn reis met bus, tram en metro en is in heel Nederland gelijk. In 2020 wordt dat 98 eurocent, twee cent meer dan in 2019.

Landelijke tarievenindex

De MRDH stelt jaarlijks de tarieven voor het openbaar vervoer vast. Daarvoor laat zij zich leiden door de landelijk vastgestelde prijsstijging. De kosten voor vervoerders kunnen jaarlijks stijgen door bijvoorbeeld hogere personeels-, brandstof- of elektriciteitskosten.

De vervoerders zullen reizigers voor het eind van het jaar informeren over hun nieuwe prijzen, inclusief de prijzen van de abonnementen en andere kaarten die zij aanbieden.