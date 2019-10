Bertens loopt directe plaatsing WTA-Finals mis na nederlaag in Moskou

Kiki Bertens is vrijdagmiddag uitgeschakeld in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Moskou. De Wateringse verloor in drie sets van de Fran├žaise Kristina Mladenovic met 4-6, 6-2 en 1-6. Door de nederlaag plaatst Bertens zich niet direct voor de WTA-Finals in Shenzhen.

Bertens had net als in de tweede ronde tegen Kaia Kanepi een moeizame start in haar duel met Mladenovic. De als tweede geplaatste Wateringse kwam snel een break achter, en kwam deze niet meer te boven. De Française won de set daarom met 6-4.

In de tweede set leek Bertens het duel om te draaien. De Wateringse liep snel uit naar een dubbele break voorsprong en gaf dit niet meer uit handen. Bertens kon hierna niet doorpakken, want ze wist in de beslissende set geen enkele keer haar service te behouden. Bij een 5-0 achterstand brak Bertens nog een keer terug, maar Mladenovic raakte niet meer van slag en schakelde de nummer acht van de wereld uit.

WTA-Finals

Door de nederlaag is het nog niet zeker of Bertens mee mag doen aan de WTA-Finals in het Chinese Shenzhen. Bertens staat op de negende plaats in de strijd om een ticket voor het prestigieuze eindtoernooi, waaraan de beste acht mogen meedoen. De Amerikaanse Serena Williams zal het toernooi hoogstwaarschijnlijk laten schieten, waardoor de negende plaats voldoende zou moeten zijn voor deelname. De Zwitserse Belinda Bencic staat echter vlak achter Bertens en kan haar met een goed resultaat in Moskou nog inhalen. Bencic komt later op vrijdag nog in actie.