Kinderhofje op begraafplaats Rhijnhof biedt laatste rustplaats aan overleden foetussen

Tot voor kort was er alleen de mogelijkheid te vroeg geboren foetussen in Leiden te laten cremeren, maar toen de Stichting beheer begraafplaats Rhijnhof hoorde dat er ook ouders waren die liever hun kindje wilden begraven, werd daar iets aan gedaan. Directeur Nicoline Zemering tegenover mediapartner Sleutelstad: 'We zijn blij dat we daaraan mee kunnen werken.'

Een ongeboren kind wordt tot 24 weken beschouwd als foetus. 'Dat is echt een wettelijke scheiding. Als een foetus ouder is dan 24 en dan overlijdt, is de reguliere wet op de lijkbezorging van toepassing.' Zemering verontschuldigt zich voor de terminologie. 'Je kon eerst ook pas vanaf die 24 weken-grens een kind aangeven. Dat is recentelijk veranderd. En er zijn ouders die alsnog aangifte hebben gedaan van een kindje dat ze tien jaar geleden hebben verloren. Ik wil hen ook van harte uitnodigen om zondag 20 oktober bij de inwijdingsceremonie van het ‘Vergeet-me-niet’-kinderhofje aanwezig te zijn.'

De term inwijdingsceremonie is met zorg gekozen, aldus Zemering. 'Iedereen is welkom. De begraafplaats is een publieke plek en ook deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Het begint om 12.00 uur, er wordt muziek gemaakt en twee gedichten voorgelezen.'

Verslaggever Gerry van Bakel van Sleutelstad in gesprek met Nicoline Zemering.

Blaadjes van glas

Op het kinderhofje staat een kunstwerk Hestia van Hadas Lieber, het is een blad gemaakt van ijzer met daarop kleine blaadjes van glas. 'De Leidse glaskunstenares Fleur van den Berg zal als ouders dat wensen de naam en eventueel de datum op een van de blaadjes graveren. Maar de begrafenis wordt vanuit de meewerkende ziekenhuizen LUMC en Alrijne gedaan. Er liggen er nu al negen. Elk bedekt met een boomschijf zonder naamsaanduiding. Maar we zien wel dat ouders wel komen kijken en soms een knuffelbeertje of iets dergelijks op zo’n schijf achterlaten.'

Het kinderhofje is ontworpen door landschapsarchitect Ada Wille bij de begroeiing is gekozen voor onder andere geurende planten als tijm en majoraan. Er staan twee kloeke boomstronken die dienstdoen als zitplaats.