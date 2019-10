Gemeenteraad Alphen wil met spoed tweede brug of tunnel bij Boskoop

Een tweede verbinding over of onder de Gouwe is van cruciaal belang. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn onderstreepte dat donderdagavond met een motie voor wethouder Kees van Velzen. Maar de raad wilde nog niet zo ver gaan dat ze ook al 25 miljoen euro beschikbaar stelt voor een betere verbinding in Boskoop, dat behoort tot de gemeente Alphen aan de Rijn.

'Het ongeluk laat de kwetsbaarheid van Boskoop zien', zegt Iris van de Kolk van de SP. De Alphense raad dringt dan ook aan op een snelle oplossing, maar de partijen verschillen van mening over hoe dat aan te pakken. Een motie die de gemeente oproept om prioriteit te geven aan de bouw een extra tunnel of brug, werd dan ook met grote meerderheid aangenomen.

Voor de VVD en PvdA gaat de motie dan ook niet ver genoeg. De partijen riepen de andere partijen op om alvast een bedrag van 25 miljoen euro toe te zeggen voor de wegen die nodig zijn om de tweede oeververbinding aan te sluiten op het dorp. 'We moeten een signaal afgeven aan de provincie dat we echt actie willen. De brug of tunnel zal door de provincie aangelegd moeten worden, maar de wegen door de gemeente. We moeten zorgen dat het niet blijft bij praten.'

Steuntje in rug

Het voorstel van de twee partijen werd echter weggestemd, tot tevredenheid van wethouder Van Velzen. 'We moeten niet praten over geld, maar praten over wat we gaan doen. Achter de andere motie sta ik wel, dat is voor de gemeente een steuntje in de rug.'

De tweede oeververbinding in Boskoop staat al lang op de politieke agenda, maar er lijkt maar geen schot in de zaak te zitten. Wethouder Van Velzen snapt de emoties. 'Mensen roepen om die tweede verbinding te regelen en dat begrijp ik. Maar we wonen niet in China. We leven in een democratie en hebben met spelregels te maken, want het ligt altijd in iemands achtertuin. Op 20 november heb ik een gesprek met de provincie over hoe we de problemen in Boskoop aan gaan pakken, daarna kom ik er op terug in de gemeenteraad.'

