Tom Beugelsdijk hoort bij oude garde ADO Den Haag: 'Soms versta ik die jonge gasten niet'

De eerste zespuntenwedstrijd staat op het programma voor ADO Den Haag. Zondag gaat de ploeg van Fons Groenendijk op bezoek bij PEC Zwolle. Het verschil in punten is slechts één en dat is in het voordeel van de Zwollenaren. Bij een overwinning gaat ADO over PEC heen en wordt de gevarenzone verlaten. Kortom, het wordt tijd dat de oude garde - waaronder Tom Beugelsdijk - de ploeg bij de hand neemt, om een stijgende lijn in te gaan zetten.

Tom, dit is zo'n wedstrijd waarbij de oude garde de ploeg bij de hand moet nemen.

'Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we veel jongens met ervaring hebben en dan is het belangrijk dat juist die gasten opstaan. Zij moeten ervoor zorgen dat we onze taken gaan uitvoeren en dat we echt resultaatvoetbal gaan spelen. Het allerbelangrijkst is dat we drie punten pakken. Het maakt niet uit hoe.'

Jij hoort bij de oude garde toch?

'Ik val wel onder de oudere spelers. Ik ben 29 jaar inderdaad, maar zo voel ik dat trouwens niet hoor. Ik heb al veel seizoenen gespeeld, dus het is wel belangrijk om de jonge jongens te helpen. We hebben een aantal spelers die voor het eerst in de eredivisie spelen. En ik moet wel zeggen, die halen wekelijks een dikke voldoende. Dus ik weet niet of we die jongens echt moeten helpen, maar ik weet wel dat we allemaal zelf beter moeten spelen en resultaatgericht moeten gaan voetballen.'

Het is ook al vroeg in het seizoen een zespuntenwedstrijd, en dit is niet jouw eerste bij ADO Den Haag. Hoe ga je daarmee om?

'Ik ben voor een wedstrijd altijd wel gespannen. Maar dit zijn de wedstrijden waar ik extra gemotiveerd voor ben, omdat je weet dat dit de duels zijn die je moet winnen. Zondag tegen PEC is een hele belangrijke pot.'

Mike van Duinen, die rooie, oud-speler van ADO en nu in dienst van PEC, zegt dat zij een veel beter team hebben dan ADO...

'Ik geloof niet dat hij dat heeft gezegd. En als hij dat wel gezegd heeft, dan snap ik dat wel. Hij staat daar onder contract. Maar als hij diep in zijn hart kijkt, dan weet hij wel beter. Ik denk dat wij een betere selectie hebben.'

Dus ADO gaat winnen?

'Dat is zeker de bedoeling en daar gaan we vol voor. Wij moeten drie punten pakken en mogen daar niet verliezen. Het is een hele belangrijke pot. We hebben hele lastige tegenstanders gehad, onder andere de clubs uit de top vijf. Maar goed, dat mag geen excuus zijn. Gelukkig duurt het seizoen nog lang. Nu moet het gebeuren en daar gaan we voor. Dat weten we allemaal en daar zijn we klaar voor.'

Toch nog even terug naar de oude garde. Hoe zet je dan de boel op scherp voor zo'n wedstrijd?

'Ik doe wat ik de voorgaande jaren eigenlijk ook heb gedaan. En als je dan kijkt naar een Milan (Van Ewijk, red.) en een Shaquille (Pinas, red.) dat zijn jonge jongens die kwalitatief al heel ver zijn. En het enige stukje wat je ze dan mee kan brengen, is dat het ook voor hun toekomst belangrijk is dat we dit soort wedstrijden gaan winnen. Want we willen gewoon omhoog op de ranglijst en niet in die blijven degradatiezone staan. Dat is voor hun carrière dramatisch.'

Je lult als een vent van vijftig Tom... Wat is er gebeurd met je?

'Hahaha. Ik probeer een vaderrol binnen de selectie op me te nemen.'

Is dat lastig voor jou, zo'n rol? En dat die jonge gasten je dan misschien aanspreken met 'u'...

'Nou, als ze dat zeggen, dan moeten ze heel snel normaal doen. Het is een stukje respect, en dat is hetzelfde als wat ik toen op die leeftijd had. Je hebt respect naar de oude garde. Dat moet je altijd hebben, maar van mijn part geven ze mij binnen de lijnen ook gewoon op mijn flikker. Dat accepteer ik met alle liefde. Buiten het veld zijn die jonge jongens toch wat meer bij elkaar en dan versta je ze toch niet als ze in straattaal praten.'

Dat ben jij niet machtig?

'Nee, dat ken ik niet.'

Maar is het lastig dat je zo'n verschuiving ziet? Je bent jong begonnen, nu één van de oudere spelers in de selectie, je ziet dat soort dingen veranderen... Is dat apart, of raar?

'Ik vind het altijd wel mooi om te zien als ik die jonge gastjes bij elkaar zie. Ik voel mij niet verantwoordelijk ze, maar wil ze wel helpen als ze wat vragen. Maar die jongens hebben al zoveel kwaliteit. Het enige wat nu belangrijk is, is dat ze weten dat het niet meer 'je eigen wedstrijd' is. Het gaat om drie punten.'

Dus, het teambelang boven het individu?

'Ja. Dat is het belangrijkste. En als we dadelijk negende staan, dan mag je best weleens alleen op de keeper afgaan en zelf schieten, terwijl er iemand vrij staat. Dat vind ik nog steeds niet kunnen, maar voor nu geldt dat het helemaal niet uitmaakt wie een doelpunt maakt. Als hij maar zit en we drie punten pakken.'

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en ADO Den Haag is zondagmiddag live te volgen via 89.3 Radio West.

