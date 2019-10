Scheidsrechter Kevin Blom baalt enorm van misser VAR bij ADO - VVV: 'Het blijft interpretatie'

Drie jaar later kan Kevin Blom (45) wel lachen om het incident in Zwolle, waarbij supporters van PEC boos waren over een toegekende strafschop, gegeven door Björn Kuipers. De Zwollenaren werden uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. 'De VAR stond nog in de kinderschoenen en ik zat toen in een busje naast het stadion. Die supporters waren zo boos, begonnen aan het busje te schudden en toen moest de ME me even helpen. Kort daarna kwam gelukkig het VAR-centrum op de KNVB campus in Zeist.'

Blom is bezig aan zijn zestiende seizoen in het betaalde voetbal en fluit dit jaar voor het laatst internationale duels, omdat dit nu eenmaal stopt na je vijfenveertigste. In tegenstelling tot veel van zijn collega's - en dan vooral Bas Nijhuis - mijdt Blom zoveel mogelijk de talkshows, social media en publiciteit. Voor TV West Sport maakt hij vrijdag een uitzondering en daarin gaat het uiteraard uitgebreid over de nationale discussie; de VAR.

Buitenspel?

Bijvoorbeeld over de tweede goal van Ajax in de recente wedstrijd tegen ADO, die volgens velen buitenspel was maar niet zo door de Alphense scheidsrechter werd beoordeeld. 'Ik kan me voorstellen dat er geroepen wordt om buitenspel maar het is gewoon niet duidelijk genoeg. Bovendien staat de camera wat schuin op de situatie. De regel is nu eenmaal dat als het te onduidelijk is, de VAR niet in mag grijpen. Dat kan alleen bij duidelijke fouten. Helaas zullen we dit soort discussies altijd houden.'

Over een andere situatie in een wedstrijd van ADO Den Haag in dit seizoen kan Blom wel duidelijk zijn. Tegen VVV-Venlo wordt Necid in het strafschopgebied van achteren hard tegen het onderbeen geschopt en gaat tegen de grond. 'Ik zat op dat moment in het VAR-centrum bij een andere wedstrijd en in de rust hadden we het over die situatie bij ADO - VVV. Het was gelijk duidelijk; hier had de VAR in moeten grijpen.'

Interpretatie

'Ik kan me goed voorstellen dat mensen zeggen: ja even serieus! Jullie hebben nu de mogelijkheden om deze overtredingen te zien, hoe kan het dan dat deze fouten door de VAR worden gemaakt? Ja, hier balen wij enorm van. Helaas blijft het ook bij de VAR interpretatie en vond de videoscheidsrechter het op dat moment niet duidelijk genoeg, dat is echt balen', aldus Blom, die in TV West Sport ook praat over de relatie met spelers als Tom Beugelsdijk en over een nieuw verschenen boek waar hij aan meewerkte; De Fluitende Leider.