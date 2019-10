Eén verdachte rond dood 40-jarige man vrij, ander nog vast en ontkent

Een van de twee mannen die was aangehouden voor de dood van een 40-jarige man eind vorige maand aan de Hengelolaan in Den Haag, moet langer vast blijven zitten. 'Een onzinverhaal', zegt de advocaat van de verdachte (33). De andere man (49) is vrijgelaten. Hij blijft een getuige in de zaak.

Dat maakte een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Justitie verdenkt de 33-jarige man van doodslag dan wel zware mishandeling met de dood ten gevolg, maar de verdachte ontkent, laat zijn advocaat weten. 'Er is geen bewijs, er is geen spoor van geweld.'

Zondagavond 29 september waren de drie mannen, collega’s, aan het drinken in het huis van de verdachte aan de Hengelolaan . Ze komen volgens de advocaat alle drie uit Polen. De verdachte zou al wel jaren in Nederland wonen en werken.

'Hij zag opeens zijn maat op de gang liggen'

De 33-jarige man stond even op zijn balkon, waarschijnlijk een sigaretje te roken. Zijn advocaat: 'En toen hij terugkwam, zag hij zijn maat op de grond in de gang liggen. Hij dacht in eerste instantie dat die maat te veel gedronken had en daarom niet kon opstaan.' Maar toen de 40-jarige man nergens op reageerde, belde de verdachte en de andere Poolse man meteen 112.

Uiteindelijk overlijdt de man enige tijd later in het ziekenhuis en worden zijn collega’s aangehouden. 'Bizar', vindt de advocaat. 'Mijn cliënt zit nu al die tijd binnen terwijl hij een bedrijf te runnen heeft.'

Waarom medeverdachte wel vrij?

Op de vraag waarom zijn medeverdachte dan wel op vrije voeten is gesteld, antwoordt hij. 'Waarschijnlijk omdat mijn cliënt als eerste bij het slachtoffer was en hij gezegd zou hebben dat hij het gevoel had dat het zijn schuld was. Maar dat bedoelde hij natuurlijk helemaal niet op die manier. Ik heb goede hoop dat we binnen een paar dagen horen: sorry, het was een natuurlijke dood.'

Het Openbaar Ministerie kan op dit moment niet inhoudelijk op de zaak reageren.