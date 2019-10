'PEC Zwolle - ADO een zespuntenwedstrijd? Nee, maar wij willen weg waar we staan'

ADO Den Haag en PEC Zwolle hebben in het huidige seizoen een belangrijk gegeven gemeen: beide ploegen hadden meer verwacht van de seizoensstart en staan na negen wedstrijden aan de onderkant van de eredivisie. ADO in de gevarenzone, PEC er net boven. Is dit al vroeg in het seizoen een zespuntenwedstrijd?

Verwachting Dirk Heesen (trainer Fons Groenendijk was vanwege familieomstandigheden niet aanwezig bij de persconferentie)

Is dit een zespuntenwedstrijd?

'Wat is een zespuntenwedstrijd? Wij kijken van week tot week en kijken niet ver vooruit. Wij willen heel snel weg van de plek waar we nu staan, dat lijkt mij duidelijk. Ik vind het geen zespuntenwedstrijd, maar in de voetballerij noemt men dat zo. Het belang van de wedstrijd en dat wij weg willen waar we staan, dat snapt iedereen.'

Start je tegen PEC Zwolle met Necid of Kramer?

'Dat weten ze allebei nog niet. Dat moeten we nog bespreken. We hebben de hele week getest en gekeken, speelden vorige week een goede oefenwedstrijd tegen Sparta, zeker de eerste helft.'

Daarin scoorde Necid drie keer en gaf hij zijn visitekaartje af.

'Necid doet dat altijd, hij traint ook altijd hard, dus daar is zeker geen commentaar op.'

Moet je wisselen vanwege pijntjes of blessures?

'Nee, de enige die de laatste tijd wat pijntjes had, was Robert Zwinkels, maar de rest is in orde.'

Robert Zwinkels trainde de hele training mee. Is Luuk Koopmans hem nu definitief voorbij?

'Nee, want ook dat moet nog besproken worden. We gaan kijken hoe we dat met Robert het beste kunnen invullen.'

Vermoedelijke opstelling:

De verwachting is dat ADO Den Haag met een ongewijzigd team start tegen PEC Zwolle. Dat betekent dat Michiel Kramer in de spits zal starten, ten koste van Tomas Necid. De Tsjech zit al een aantal weken op de bank, maar gaf vorige week zijn visitekaartje af met een hattrick in de oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-4).

Uitgelicht:

Vorig seizoen won ADO Den Haag voor het eerst in vijftien jaar weer eens een uitwedstijd met PEC Zwolle. De matchwinnaar werd toen Nick Kuipers. De keer daarvoor was op 19 oktober 2003. Toen won ADO met 1-2 door twee doelpunten van Peter Hofstede.

