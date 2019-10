Sponsors blijven achter Hart voor Den Haag/Groep de Mos staan

'Ik blijf zeker loyaal aan de partij', zegt Eugène de la Croix, directeur van recreatiecentrum De Uithof. 'Ik geloof nog steeds heilig in een goede lokale partij en dat is Groep de Mos. Het is erg jammer dat ze nu niet meer in de coalitie zitten.' Ook Martin van Bussel, eigenaar van de Notenkoning in de Haagse Grote Halstraat, blijft de partij steunen. 'Ik heb een goed gevoel bij die mensen. Het is altijd makkelijker om iemand onderuit te halen dan op de troon te zetten.'

Jelle Meinesz, raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en tijdens de verkiezingscampagne voorzitter van de 'Club van 100' van de partij, zegt dat nog geen enkele sponsor ons de rug heeft toegekeerd. 'We krijgen juist alleen maar steunbetuigingen, ook van ondernemers. En dat hebben we hard nodig, want wij krijgen geen subsidie zoals landelijke partijen.'

'Ik ga nu meer sponsoren dan ik ooit heb gedaan' Strandtenteigenaar Peter Ludovici

'100 procent integer'

Volgens strandtenteigenaar Peter Ludovici is Richard de Mos '100 procent integer'. 'Ik vertrouw hem volledig. Iedereen die ik ken, staat achter ‘m. Ik ga nu meer sponsoren dan ik ooit heb gedaan.' De giften stellen volgens de ondernemer, die De Mos al ruim vijf jaar steunt, overigens niet zoveel voor. 'We praten over bedragen van drie nullen, niet meer. Met drie strandtenten (De Waterreus, Blue Lagoon en Werelds, red.) doneren wij 500 euro. En af en toe stellen we het terras beschikbaar of regelen een sateetje en een broodje bij bijeenkomsten. Verder krijgen mensen die lid zijn van Groep de Mos bij mij tien procent korting op de rekening, leuk toch?'

Twee jaar geleden maakte Groep de Mos bekend dat de grootste donateur, 'behangkoning' John van Zweden, de partij met 6.000 euro steunt. In het meest recente jaarverslag staat dat de partij in 2018 ruim 75.000 euro heeft ontvangen aan lidmaatschap en sponsoring. Dat is ruim 25.000 euro meer dan een jaar eerder, maar in 2018 heeft Hart voor Den Haag ook flink meer uitgegeven, vermoedelijk vooral aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal bedroegen de uitgaven aan 'reclame, marketing en campagne' vorig jaar een kleine 82.000 euro.

Luisteren naar ondernemers

Voor zijn steun heeft Ludovici nooit iets teruggekregen, verzekert hij. 'Er worden helemaal geen vergunningen afgegeven aan ondernemers, dat is allemaal gelul. Op zijn Haags maak je onderling weleens grapjes van: 'We matsen elkaar.' Maar dat gebeurt natuurlijk niet echt. Kijk, wij krijgen van de gemeente gewoon een boete als we de geluidsnormen overschrijden. Maar Richard luistert wel echt naar ons en onderneemt actie als er problemen zijn. Hij staat dichtbij de ondernemers, dat is een groot verschil met andere politici.'

'Maar Richard luistert wel echt naar ons en onderneemt actie als er problemen zijn' Strandtenteigenaar Peter Ludovici

De sponsors die Omroep West heeft gesproken, zeggen allemaal enkele honderden euro’s tot maximaal 1.500 euro aan de partij te hebben gedoneerd. Zij deden dat bijvoorbeeld tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, waarbij Hart voor Den Haag/Groep de Mos met acht zetels de grootste partij in de stad werd. Naast financieel steunen de sponsors de partij ook in natura, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van ruimtes voor vergaderingen of campagnebijeenkomsten.

Verkiezingsbus en reclamemast

De la Croix liet de partij gebruik maken van een 'verkiezingsbus', waarop ook diverse andere sponsors duidelijk zichtbaar waren. Daarnaast legde hij samen met een paar andere ondernemers tijdens de verkiezingscampagne geld in voor een advertentie op de reclamemast bij het stadion van ADO Den Haag. Verder heeft de ondernemer 'af en toe' ruimtes van De Uithof beschikbaar gesteld aan de partij. Richard de Mos was tot een paar jaar geleden een van de 'ambassadeurs' van het evenementencentrum, maar dat ambassadeurschap heeft hij volgens De la Croix in 2014 neergelegd.

De ondernemers prijzen het verhaal waarmee De Mos zich verdedigt. De ex-wethouder betoogt dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor een groot deel afhankelijk is van giften, omdat lokale politieke partijen – in tegenstelling van landelijke partijen – geen subsidie krijgen. De Mos stelt altijd 'open en transparant' te zijn geweest over de steun die zijn partij van ondernemers heeft gekregen. Hij zegt dat iedere 'eurocent' naar de partij gaat en dat hij als wethouder nooit wat heeft gedaan of gelaten voor die steun. De Mos noemt de verdenkingen tegen hem dan ook onzin.

Zalencentrum Opera

In verband met het corruptieonderzoek wordt vaak Zalencentrum Opera, dat recent een van de vijf omstreden nachtontheffingen kreeg, genoemd. Eigenaar Atilla Akyol zou de vergunning mogelijk hebben gekregen in ruil voor donaties aan Hart voor Den Haag/Groep de Mos, iets wat de ex-wethouder ontkent. Volgens hem heeft het gehele college – dus ook de wethouders van de coalitiepartijen – over de nachtvergunningen besloten.

De Mos erkent wel dat hij informatie over de vergunningen heeft gedeeld met zijn sponsor, maar dat dat pas gebeurde nadat het besluit openbaar was gemaakt. 'Er zijn vijf aanvragen geweest en er zijn ook vijf ontheffingen verleend.' Volgens De Mos zijn er dus ook geen andere ondernemers gedupeerd. Oktay Soysal, die op de verkiezingslijst stond van de partij, kreeg voor zijn eetcafé Augustus in de Reinkenstraat een vergunning voor een terras op parkeerplekken. Hij wil niet ingaan op vragen daarover. Wel zegt Soysal dat hij Hart voor Den Haag/Groep de Mos 'sowieso' blijft steunen.

Corruptie en omkoping

De verdenkingen tegen de twee ex-wethouders en het raadslid zijn stevig. De Mos en Guernaoui worden door het Openbaar Ministerie verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en het schenden van het ambtsgeheim. De wethouders zijn maandenlang afgeluisterd door de rijksrecherche en ook de werkkamers en de woningen van De Mos en Guernaoui zijn doorzocht. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket gaat het onderzoek naar in beslag genomen materiaal nog 'weken tot maanden' duren.

'Het Openbaar Ministerie moet wel hele harde feiten hebben, maar die zie ik nu nog niet' Strandtenteigenaar Peter Ludovici

Voor een meerderheid van de gemeenteraad was het justitieel onderzoek aanleiding het vertrouwen in beide wethouders op te zeggen. Maar sponsors van de partij zijn tot op heden nog niet onder de indruk van de aantijgingen die zij hebben gehoord. 'Het Openbaar Ministerie moet wel hele harde feiten hebben, maar die zie ik nu nog niet', zegt strandtenteigenaar Ludovici. Mochten De Mos en zijn partijgenoten veroordeeld worden, zullen de ondernemers hun steun wel heroverwegen. Ludovici: 'Ik sponsor natuurlijk geen criminelen.'

LEES OOK: Richard de Mos over verschillende petten: 'Ik had meer verdeling moeten maken'