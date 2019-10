Toekomst ADO-assistent Dirk Heesen nog onzeker: 'Het is wel fijn te horen hoe of wat'

Wat ga jij na dit seizoen doen?

'Dat weet ik nog niet. Er zijn wat geruchten dat er misschien wel verlengd gaat worden, maar daar heb ik nog geen zekerheid over.'

Heeft de club zich al gemeld bij jou of bij jouw zaakwaarnemer?

'Nee!'

Vind je het vervelend dat het zo laat gebeurt?

'Ach ja, weet je, ook dat is de voetballerij…'

Maar je bent ook mens. Je wilt ook zekerheid…

'Natuurlijk, luister, ik heb ook een gezin, kinderen, een huis en dat moet ik ook allemaal betalen. Jullie weten ook bij welke clubs ik gespeeld heb. Dat is niet bij Liverpool of Ajax geweest. Dan weet je dat je nog hard moet werken en dat geeft ook niet, want dat doe ik met alle plezier. Dan is het wel fijn om te horen hoe of wat, maar dat is op dit moment nog niet zo. Dan wachten we even.'

Ben je klaar voor een volgende stap of zou je nog een jaar naast Groenendijk willen zitten.

'Ik heb dat wel vaker aangegeven. De manier waarop wij werken, met onder andere Jeffrey van As, daar houden wij van. We zeggen wat we vinden, we mogen ook zeggen wat we vinden, zeker van Fons. Dat werkt gewoon prima. En als dat nog drie, vijf of tien jaar is met Fons, ook prima. Als je de waardering maar krijgt, en die krijg ik van hem, dan zal het aan mijn kont roesten of ik naast hem of onder hem sta. Geef het een naam. Dat maakt mij niet uit.'

Je hebt dus nog niks gehoord van de club. Wanneer ga je je horizon verbreden?

'Dat moet je altijd in de voetballerij toch? Ook ik kijk om me heen en zie mooie dingen gebeuren. Dan denk ik wel eens, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, als je dan kijkt naar onze collega’s in het Midden-Oosten, Jurgen Streppel en Maurice Steijn, ze zijn nog niet thuis, maar ook dat kan gebeuren, na drie wedstrijden ontslagen worden. Er zijn buiten ADO ook genoeg andere mooie dingen, maar ik ben hier met alle liefde hoor.'

