Middag proletarisch winkelen loopt verkeerd af: 'Ik wilde het niet'

'Waarom zou ik afrekenen? Zal ik hem gewoon in de tas doen?' ... 'Ja, doe maar.' Wat een gezellig middagje winkelen had moeten worden met haar beste vriendin Debby, Debby’s nichtje Shirley en een vriend van Shirley wordt voor Patty uit Naaldwijk een middag proletarisch winkelen. Uiteindelijke buit: twee grote tassen vol kleding van onder meer de CoolCat, Vibes en de Primark, een oplader van de Hema en oorbellen van de Claire’s. Aan het eind van de middag wordt het viertal aangehouden in de Primark.

'Alleen al van die winkel had u voor 248 euro gestolen. Daar moet je heel erg je best voor doen bij de Primark', houdt de politierechter verdachte Patty (21) voor. 'Heeft u nooit gedacht: wat gebeurt hier?'

Eigenlijk wil Patty niet dat er gestolen wordt. Ze wil weg, die maandagmiddag in oktober 2018, maar ze durft niet. Ze voelt zich overrompeld door haar gezelschap. Ze heeft gewoon geld meegenomen van huis om eerlijk te betalen, maar Shirley en haar vriend beginnen al met stelen tijdens de de eerste keer dat ze bij de Primark zijn.

Coca-Cola shirts

De tweede keer dat ze bij de Primark zijn doet Patty ook mee, zo betoogt de officier van justitie. Patty ontkent dat ze iets in de tassen heeft gestopt. De rechter vraagt: 'Maar die vriend vroeg u wel steeds of u iets leuk vond, dit shirt of dat, een beha, als u dan ja zegt, verdwijnt het toch gewoon in de tas?' Patty met zachte stem: 'Ik hoopte van niet.'

Ook bij de CoolCat verdwijnen spullen in één van de tassen. Wie dat deed wordt niet duidelijk, Shirley en Patty wijzen naar elkaar. De één zou de tas hebben open gehouden, de ander zou Coca-Cola shirts erin hebben gestopt. Patty zegt nu dat zij het niet was.

Oorbellen

Beste vriendin Debby is meegekomen naar de rechtbank om Patty te ondersteunen. Haar zaak en die van de andere twee verdachten is al afgedaan. Ze zijn eerder veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. Debby heeft na haar aanhouding bij de rechter-commissaris gezegd dat ze heeft gezien dat Patty oorbellen in haar jaszak stopte bij de Claire's. Die verklaring wil ze nu aanpassen. Ze heeft alleen gezien dat Patty oorbellen uit haar zak haalde toen ze buiten waren. 'Volgens Patty heeft de vriend van Shirley die in haar zak gestopt. Ik heb het niet gezien.'

De politierechter en de officier van justitie geloven geen snars van de nieuwe verklaring. De rechter waarschuwt Debby tot tweemaal dat liegen voor de rechtbank strafbaar is, en na een kort verhoor door de officier van justitie barst het meisje in tranen uit. 'Ik weet het ook allemaal niet meer.' Ze mag gaan. De rechter besluit haar verklaring maar buiten beschouwing te laten, omdat 'ze niet heeft beseft waar ze in terecht kwam'.

Strooptocht

De officier van justitie schetst een beeld van vier jonge mensen die 'op strooptocht door Den Haag' gingen. Er wordt in heel veel winkels gestolen, en in de drie zaken op de tenlastelegging, de Primark, de CoolCat en de Claire’s heeft Patty zelf spullen weggenomen. Voor alle andere winkels is ook een aandeel van de jonge vrouw vast te stellen. 'Er is bewijs voor samenwerking bij de diefstallen. De verdachte heeft geluk dat niet alle winkels op de tenlastelegging staan', zo betoogt de officier. Ze eist dezelfde straf als de andere drie hebben gekregen: zestig uur werken, met daar bovenop een week voorwaardelijke cel als stok achter de deur. Nu barst ook Patty in huilen uit.

Patty’s advocaat wijst erop dat de verklaringen van de andere drie betrokkenen onbetrouwbaar zijn, omdat ze elkaar op sommige punten tegenspreken. En bovendien zijn ze ontlastend. Shirley heeft verklaard dat Patty niets heeft gestolen bij de Primark. 'Dat ze erbij was wil niet zeggen dat ze meedeed, en zeggen dat je iets wilt hebben is nog geen medeplegen.' De advocaat vindt dat er onvoldoende bewijs is voor de diefstallen en pleit voor vrijspraak.

Uitspraak

De rechter vindt de verklaringen van de drie anderen wel betrouwbaar, en hij legt uit wat diefstal juridisch gezien inhoudt: 'Ook als je het niet zelf in de tas stopt kun je diefstal plegen. Als je weet dat het gebeurt, of als je iets aanwijst en zegt 'doe maar', en je weet dat het dan gestolen wordt, dan is dat diefstal in vereniging.'

De rechter vindt alle drie de diefstallen bewezen. 'Maar een strooptocht ga ik het niet noemen, daarin ben ik het oneens met de officier. Een strooptocht, dat zijn Roemenen met geprepareerde tassen die bedrijfsmatig van dorp naar dorp trekken. Dit is gewoon drie keer diefstal.' Patty komt er met een taakstraf van twintig uur vanaf.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

