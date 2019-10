Politiechef reageert op klacht van maatschappelijke organisaties : 'We vegen niets onder het tapijt'

De klacht is ingediend onder aanvoering van Controle Alt Delete, een organisatie die streeft ‘naar een politie voor en van iedereen’ en die zich inzet tegen etnisch profileren. De organisaties verwijten de Haagse politieleiding ook dat klokkenluiders onvoldoende worden beschermd.

Ze verwijzen daarbij onder andere naar Fatima Aboulouafa, de Leidse politiechef die op non-actief werd gesteld, nadat zij aangaf zich vaak onveilig te hebben gevoeld door discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie.

'Wij zullen collega's altijd stimuleren naar voren te stappen'

Van Musscher zegt kennis te hebben genomen van de ingezonden brief. Hij zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. 'Sterker nog, wij zullen altijd collega’s stimuleren om naar voren te stappen en hiervan melding te doen bij hun leidinggevende. Als dit nodig is starten we een intern onderzoek, zoals aan bureau Hoefkade momenteel het geval is. Daarbij verliezen we niet de zorg uit het oog voor de collega’s die de moed hebben getoond een stap naar voren te zetten om misstanden te melden.'

De klacht is gestuurd naar de landelijke korpschef van de politie Erik Akerboom. Een woordvoerder geeft aan dat ze de brief hebben ontvangen en volgens de gebruikelijke procedure in behandeling nemen. Tot die tijd zal de korpsleiding niet inhoudelijk reageren.