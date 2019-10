Richard de Mos over verschillende petten: 'Ik had meer verdeling moeten maken'

De Mos en Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Maar deze week namen ze ontslag. Aanleiding is het corruptieonderzoek dat het openbaar ministerie is gestart naar de twee. Justitie verdenkt ze van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen De Mos en Guernaoui onschuldig te zijn. Het is voor het eerst dat De Mos en Guernaoui samen geïnterviewd werden over de corruptiezaak waarin ze verdachten zijn.

Guernaoui schetste in het vraaggesprek het moment dat de Rijksrecherche twee weken geleden bij hem voor de deur stond. 'Er werd aangebeld, kwart voor zeven. Ik dacht: ik ga maar naar beneden. Dan zie je ineens mensen voor je deur staan. Ik denk: worden we beveiligd of zo? 'We komen een huiszoeking doen', zeiden ze. Ik vroeg: 'Bent u bij de verkeerde?' Ze zeiden dat ik werd verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping. Als je dat hoort, dan stort je wereld in.' Guernaoui weet een ding zeker: 'Waarvan ik word beschuldigd, dat heb ik allemaal niet gedaan.' Over de impact van de Haagse corruptiezaak: 'Ik heb kinderen, een vriendin, vrienden. Iedereen heeft er last van. En dan zie je het Acht Uur Journaal. Dat doet ontzettend veel pijn.'

'Het was een slechte B-film'

Ook bij De Mos stond de Rijksrecherche 's ochtends vroeg voor de deur: 'Ze zeiden: 'Rijksrecherche, openmaken.' Ik dacht: ze moeten bij de buren zijn. En voor je het weet, staan ze bij je boven in je huis.' Over de werkwijze van de recherche zei de oud-wethouder: 'Ze gaan netjes te werk. Voor het onderzoek nemen ze uitgebreid de tijd. En mijn telefoon werd meteen ingenomen.'

Voor De Mos voelde het alsof hij in een film speelde. 'Het was wel een slechte B-film. Een film waar je ook nog een hoofdrol in speelt.' Hij prees zich de avond van tevoren nog gelukkig: 'De avond van tevoren kwam ik laat thuis, werd door de chauffeur voor mijn deur afgezet en ik zag mijn vriendin en stiefzoon op de bank zitten. Ik dacht: ik heb mijn leven goed op de rit, want ik heb een leuk gezin, ik heb het verlies van mijn moeder verwerkt en ik heb een fantastische baan.'

Nachtvergunningen

De wethouders zouden tegen betaling nachtvergunningen geregeld hebben. Een van de ondernemers die daar baat bij zou hebben gehad, is ondernemer Atilla A. van zalencentrum Opera aan de Haagse Fruitweg. Hij is ook verdachte in de corruptiezaak. De Mos stelde: 'De vergunningen zijn verstrekt door de burgemeester en ze stonden in een stuk dat in het college is geweest.'

De Mos heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het Haagse nachtleven nieuw leven in wilde blazen: 'Ik heb als raadslid altijd het standpunt ingenomen: er moet meer reuring in de stad komen. Daardoor heb ik ook Atilla leren kennen.' Kortom: het idee was er al om meer nachtvergunningen voor Haagse zaken te regelen, voordat A. donateur werd van de politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De Mos reageerde instemmend. 'Er zijn vijf nachtvergunningen aangevraagd, er zijn er vijf verleend, dus er is niemand benadeeld', zei De Mos.

'Transparant gehandeld'

De Mos is van mening dat hij altijd transparant heeft gehandeld bij omtrent de nachtvergunningen. 'De nachtontheffingen had ik rond, ik heb het naar alle media rondgestuurd en het is op de openbare site van de gemeente gezet. Ik heb het ook naar Atilla gestuurd. Zo van: hier, kijk, dan kan je de vergunning aanvragen.'

Over de verschillende petten die De Mos had, heeft hij wel iets geleerd: 'Als we wat lering moeten trekken: natuurlijk, ik ben partijleider en die partij - zonder arrogant te willen klinken - draait voor een groot deel om de naam Richard de Mos. Misschien had ik daar meer een verdeling in moeten maken: tussen de fractie-de fractie en de vereniging-de vereniging. Hebben we trouwens ook al gedaan: voor donateurs hebben we een stichting, Toekomst Lokale Politiek, opgezet. Daar sta ik helemaal buiten.'

'Wellicht teveel petten op'

Op de stelling of hij teveel petten op had: 'Zeker, wellicht. Maar het is ook iets wat erin sluipt. De naam Richard is een veelgehoorde naam in onze partij. Mensen bellen ook mij: 'Richard, hoe moeten we dit regelen? Hoe moeten we dat regelen? Ik heb een donatie, waar moet dat naartoe?' Ik had misschien iemand om mij heen moeten hebben die dat strakker voor mij had gereguleerd.'

De Mos stelt dat hij 'nooit aan zelfverrijking heeft gedaan'. De van corruptie verdachte politicus: 'En ik heb nooit in dit ambt iets gedaan of gelaten voor geld. Ik heb altijd naar eer en geweten gewerkt.' Over de financiële steun die zijn partij heeft gekregen, zei De Mos: 'Ik vind het woord 'sponsor' heel fout. Mensen doen een donatie aan partij. Daar betalen we de campagne van. Daar bepalen wij niet ons beleid op.'

